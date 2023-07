Neverwinter Erweiterung Demonweb Pits ist verfügbar XBU MrHyde am Mi, 19.07.2023, 10:45 Uhr

Gearbox Publishing und Cryptic Studios haben nun bekannt gegeben, dass Neverwinters 26. Erweiterung Demonweb Pits jetzt auf PC, PlayStation und Xbox verfügbar ist. In dieser Erweiterung für das kostenlos spielbare D&D-MMORPG stellen sich die Abenteurer Lolth, der Spinnengöttin der Drow, um sie aus der Materiellen Ebene zurückzudrängen und die Stadt Menzoberranzan ein für alle Mal zu retten.



Erstmals können Abenteurer in eine neue Abenteuerzone, das Narbondellyn-Viertel, vordringen und das Gebiet von Haus Fey-Branche, einem mächtigen Haus Menzoberranzans, erkunden. Demonweb Pits bietet zudem eine neue Kampagne, das herausfordernde Gewölbe „Dämonennetzgruben“ mit einem epischen Kampf gegen Lolth, spannende Jagden in ganz Menzoberranzan und Verbesserungen des Spielkomforts, inklusive eines neuen, verbesserten Stufenaufstiegserlebnisses. Diese Erweiterung markiert das Ende der Menzoberranzan-Story, denn die nächste Erweiterung von Neverwinter wird anders als alles, was Spieler bisher erlebt haben.

Quelle: Perfect World B.V