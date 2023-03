Neverwinter-Erweiterung Menzoberranzan erscheint Ende März

Heute haben Gearbox Publishing und Cryptic Studios angekündigt, dass Neverwinters 25. Erweiterung, Menzoberranzan, am 28. März auf PC, PlayStation und Xbox erscheinen wird. Dieses umfassende Update des kostenlos spielbaren D&D-MMORPGs markiert den epischen Abschluss einer zweiteiligen Handlungsreihe und Kampagne, die in Zusammenarbeit mit New York Times Bestseller-Autor R. A. Salvatore und Geno Salvatore entstanden ist und die in der vorhergehenden Erweiterung Northdark Reaches ihren Anfang nahm.



Spielern bietet sich nun erstmals in Neverwinter die Möglichkeit, die Drow-Stadt Menzoberranzan zu erkunden, die als die sagenumwobene Heimat des legendären D&D-Charakters Drizzt Do’Urden gilt. In diesem neuen Abenteuer, das von R. A. Salvatores populärer Buchreihe, Way of the Drow, inspiriert wurde, werden Spieler auf beliebte D&D-Charaktere wie Drizzt treffen und hautnah die Ereignisse miterleben, die zwischen den beiden letzten Büchern, Glacier’s Edge und Lolth's Warrior stattfinden.





*Spoilerwarnung: es folgen Infos zu den Inhalten der letzten Spielerweiterung, Northdark Reaches*



Im Anschluss an die Ereignisse in Northdark Reaches und die Wiedervereinigung mit dem Späher Braelin Janquay ist Jarlaxle Baenre, der Anführer der Söldnertruppe Bregan D’aerthe, nach Menzoberranzan zurückgekehrt. Dort droht ein Bürgerkrieg und gleichzeitig machen Gerüchte über ein lange vergessenes Artefakt die Runde, das die Situation zu Lolths Gunsten verändern könnte. Sollte eine solche Macht in die falschen Hände geraten, würde das Unterreich ins Chaos stürzen. Um den Bürgerkrieg abzuwenden, müssen Spieler an der Seite der Ex-Drinnen der Blasphemiker wieder in die Tiefen vordringen und Menzoberranzan vor dem Untergang retten!



Helden, die dem Hilfsaufruf von Jarlaxle Baenre folgen, werden in Neverwinter viele neue Inhalte entdecken – darunter die brandneue Abenteuerzone Menzoberranzan. Um in den tödlichen Straßen dieser berüchtigten Stadt der Drow zu überleben, müssen Spieler Patrouillen ausweichen und lauernden Assassinen entgehen. Während sie diese Region des Unterreichs erkunden, werden sie neue Quests annehmen, auf alte Freunde treffen und sich neuen Feinden in herausfordernden Schlachten stellen, um epische Belohnungen zu erbeuten.



Zum 10. Jubiläum von Neverwinter haben Fans von Dungeons & Dragons und Neverwinter-Spieler die Chance, die Betrachter-Gottheit Gzemnid herauszufordern und seltene Schätze zu plündern. Gzemnid, der von dem fürchterlichen Potenzial des mächtigen Artefakts Auge von Odran angezogen wurde, hat in seinem Reliquienschrein physische Form angenommen und wartet dort auf jene, die töricht oder mutig genug sind, einem Betrachtergott die Stirn zu bieten. Neben dieser Prüfung bietet die neue Erweiterung auch verschiedene Verbesserungen des Spielkomforts, wie zum Beispiel Balanceanpassungen für Gefährten, Änderungen an den Insignien im Reittiersystem und neue Belohnungen für alle Terminereignisläden.

Quelle: Perfect World B.V