Neverwinter-Erweiterung Menzoberranzan erhältlich

Gearbox Publishing und Cryptic Studios haben nun Neverwinters 25. Erweiterung, Menzoberranzan, auf PC, PlayStation und Xbox veröffentlicht. Das umfassende Update des kostenlos spielbaren D&D-MMORPGs markiert den epischen Abschluss einer zweiteiligen Handlungsreihe und Kampagne, die in Zusammenarbeit mit New York Times-Bestseller-Autor R. A. Salvatore und Geno Salvatore entstanden.



Die Geschichte nahm bereits in der vorhergehenden Erweiterung Northdark Reaches ihren Anfang. Spielern bietet sich in Neverwinter nun zum ersten Mal die Möglichkeit, die Drow-Stadt Menzoberranzan zu erkunden, die als die sagenumwobene Heimat des legendären D&D-Charakters Drizzt Do’Urden gilt. In diesem neuen Abenteuer, das von R. A. Salvatores populärer Buchreihe, Way of the Drow, inspiriert ist, werden Spieler auf beliebte D&D-Charaktere wie Drizzt treffen und hautnah die Ereignisse miterleben, die zwischen den beiden letzten Büchern, Glacier’s Edge und Lolth's Warrior stattfinden.

Quelle: Perfect World B.V