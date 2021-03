Bethesda veröffentlicht Teaser zu DOOM Eternal: The Ancient Gods Part Two XBU ringdrossel am Di, 16.03.2021, 09:45 Uhr

Bethesda zeigt gemeinsam mit id Software einen neuen Teaser Trailer zum kommenden DOOM Eternal DLC The Ancient Gods Part Two. Der komplette Trailer erscheint am 17. März.

Quelle: BethesdaSoftworks