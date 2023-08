Battlefield 2042 stellt Redux vor XBU MrHyde am Fr, 18.08.2023, 10:15 Uhr

Das Team von Battlefield 2042 veröffentlichte nun ein neues Entwicklungsupdate, das Fans einen Überblick über alle kommenden neuen Inhalte gibt, darunter Einblicke in Saison 6 und eine Einführung in „Redux“.



Im Rahmen des Videos präsentieren DICE Community Manager Tom Straatman und Producer Bruce Brodie einen ersten Blick auf Saison 6, die im Oktober 2023 gemeinsam mit einer neuen Karte erscheint. Darüber hinaus stellen sie „Redux“ vor, mit dem Spieler:innen zwischen dem Ende von Saison 5 und dem Beginn von Saison 6 ihre Lieblingsmomente aus Battlefield 2042 noch einmal erleben können.



Battlefield: Redux startet am 29. August und gibt Fans sechs Wochen lang die Möglichkeit, sich erneut in die Schlacht zu stürzen und wöchentliche Belohnungen zu erhalten. Spieler:innen können ihre Lieblingskarten und -modi wie „Rush-Chaos XL“, „Taktische Eroberung“, „Durchbruch-Chaos“, „Sturmeroberung“ und „Shutdown“ auf neue Art und Weise spielen und sich auf jede Menge Chaos im Battlefield-Stil freuen.



Die Belohnungen in Redux umfassen neue Inhalte wie Charakter-, Fahrzeug- und Waffen-Skins sowie frühere Store-Inhalte, die jetzt erspielt werden können. Neben überarbeiteten Modi und Belohnungen erwarten die Spieler:innen auch Verbesserungen an der Benutzerfreundlichkeit und ein neuer Kodex für alle, die mehr über die Welt von Battlefield 2042 erfahren möchten.

Quelle: Electronic Arts