Battlefield 2042 Saison 6: Dark Creations ist verfügbar XBU MrHyde am Mi, 11.10.2023, 13:15 Uhr

Electronic Arts und DICE geben bekannt, dass Battlefield 2042 Saison 6: Dark Creations kostenlos auf allen Plattformen verfügbar ist. Die sechste Saison bietet eine neue Indoor-Karte, neue Waffen und Gadgets sowie zahlreiche Verbesserungen am Gameplay.



In Saison 6 müssen Spieler das Unbekannte meistern. Die Gefechte verlagern sich in eine Forschungseinrichtung nach Schottland auf den Äußeren Hebriden, in der streng geheime Experimente durchgeführt werden. Die neue Karte „Geheim“ wurde von beliebten Karten früherer Titel wie „Operation Locker“ (Battlefield 4) und „Operation Metro“ (Battlefield 3) inspiriert und ist die erste Karte in der Battlefield-Reihe mit einer komplett unterirdischen Indoor-Umgebung, die ein intensives und klaustrophobisches Spielerlebnis bietet.

Quelle: Electronic Arts