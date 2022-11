Battlefield 2042 - Saison 3: Escalation verfügbar XBU MrHyde am Mi, 23.11.2022, 15:35 Uhr

Electronic Arts und DICE geben den Start von Battlefield 2042 – Saison 3: Escalation bekannt. Die dritte Saison bietet zahlreiche frische Inhalte für den Bodenkrieg und bringt eine neue Karte, einen neuen Spezialisten, ein neues Fahrzeug, weitere Waffen und 100 neue Battle-Pass-Stufen. Die Kerninhalte – Spezialist, Waffen, kosmetische Inhalte und mehr – sind für alle Spieler im Rahmen der kostenlosen Stufen des Battle Pass von Battlefield 2042 verfügbar. Weitere kosmetische Inhalte sind über die Premium-Version des Battle Pass erhältlich.



In Saison 3 verlagern sich die Gefechte auf der neuen Karte „Speerspitze“ in die ungezähmte schwedische Wildnis, in der halbautomatische Fabriken zahlreiche Hightech-Waffen herstellen. Spieler:innen stellen sich auf engstem Raum intensiven Nahkämpfen und treffen taktische Entscheidungen, um sich den Sieg zu sichern. Dabei profitieren sie von der gestärkten Feuerkraft der Waffen in Saison 3.



Die neuen Waffen zeichnen sich durch hohen Schaden und taktische Möglichkeiten aus. Die Railgun Rosch Mk-3 verfügt über mehrere Feuermodi, und Spieler:innen, die ihre Ladezeiten beherrschen, halten mit ihr eine vielseitige und effektive Waffe in den Händen. Die Smart-Schrotflinte NVK-S22 ist eine kompakte halbautomatische Schrotflinte, während die NVK-P125 Bullpup-Pistole speziell für große Distanzen konzipiert wurde. Auch die klassischen Wurfmesser aus Battlefield sind nun Teil des Waffenarsenals.



Der neue Spezialist Rasheed Zain treibt den Feind mit seinem XM370A-Luftdetonationsgewehr aus der Deckung. Als geborener Anführer an der Front kann Zain seine Gesundheit nach der Neutralisierung eines Gegners schnell regenerieren.



Der neue Panzer EMKV90-TOR ermöglicht im Mobilitätsmodus die schnelle Überquerung des Kampfgebietes und verursacht im deutlich langsameren Belagerungsmodus enormen Schaden. Der spielverändernde Panzer verfügt über ein Ortungssystem, das Spieler:innen rechtzeitig vor Angriffen warnt.



Darüber hinaus beinhaltet Saison 3: Escalation neue Einsätze, bei denen Spieler:innen die Möglichkeit haben, weitere Archivwaffen wie das XM8 LMG und das A-91 freizuschalten – und zukünftige Updates für Saison 3 bringen noch vieles mehr.



Im Rahmen von Saison 3 werden weitere Updates veröffentlicht, darunter die mit Spannung erwartete Überarbeitung der Spezialist:innen, der Wechsel zu einem klassenbasierten System sowie einige Anpassungen an der Balance und die Überarbeitung der Karten „Manifest“ und „Umbruch“.

Quelle: Electronic Arts