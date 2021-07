Battlefield 2042: Neues Spielerlebnis Battlefield Portal vorgestellt XBU TNT2808 am Fr, 23.07.2021, 10:00 Uhr

Ripple Effect, ihr wisst schon, ehemals DICE LA, hat die Katze aus dem Sack gelassen. Sie arbeiten derzeit an Battlefield Portal, eine ganz neue und große Spielerfahrung für Battlefield 2042. Vor allem die Community sollte aufhorchen!

Aber was ist Battlefield Portal jetzt eigentlich genau? Es handelt sich dabei um eine Art Baukasten, der der Community einige Tools in die Hand gibt, um eigene Battlefield-Erlebnisse zu erschaffen, die dann geteilt und gemeinsam gespielt werden können.

Spannend ist, das eigene Modi und sogar die Logik angepasst werden können. So ergeben sich ganz eigene Schlachten. Richtig fett: Es können Waffen, Fahrzeuge und auch Ausrüstungsobjekte aus Battlefield 2042, aber auch einige legendäre Karten aus Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 und Battlefield 3 genutzt werden.

Diese ganzen Inhalte sollen zum Start verfügbar sein, über den Live-Service von Battlefield 2042 sollen aber stetig neue Inhalte den Weg in das Spiel finden:

Klassische Karten:

Schlacht in den Ardennen (Battlefield 1942)

El Alamein (Battlefield 1942)

Arica Harbor (Battlefield: Bad Company 2)

Valparaiso (Battlefield: Bad Company 2)

Kaspische Grenze (Battlefield 3)

Noshahr-Kanäle (Battlefield 3)

Waffen:

Über 40 Waffen von 3 Kriegsschauplätzen

M1 Garand, Panzerschreck, G3, M416 und mehr

Das Arsenal von All-Out Warfare aus Battlefield 2042

Fahrzeuge:

40+ Fahrzeuge von 3 Kriegsschauplätzen

Spitfire und Bomber B17 kehren an der Seite moderner Fahrzeuge wie dem Quad und dem Little Bird zurück

Der Fuhrpark von All-Out Warfare aus Battlefield 2042

Gadgets:

30+ Gadgets von 3 Kriegsschauplätzen

Aufklärungsobjekte wie MAV und Funkfeuer stehen als Gadget-Auswahl neben Defibrillator und EOD-Bot zur Verfügung

Die Gadgets aus Battlefield 2042

Armeen:

Klassische Gruppierungen kehren zurück und die 7 verschiedenen Armeen der klassischen Titel können mit den Spezialisten aus Battlefield 2042 gemischt werden

Armeen wie Großbritannien, USA und Deutschland aus 1942 sowie USA und Russland aus Bad Company 2 gibt es exklusiv nur in Battlefield Portal

Soldaten:

Mit den Gruppierungen in Battlefield Portal kehren auch die Soldaten-Archetypen wieder zurück. Dazu gehören die Rollen Sturmsoldat, Pionier, Versorgungssoldat und Aufklärer aus Battlefield 3

Am Ende können so richtig verrückte Matches entstehen: Wie wäre es mit 1942 gegen 2042-Spieler oder Soldaten mit Messern auf der einen und Einheiten mit Defibrillatoren auf der anderen Seite.

Eure Fantasie wird gefragt sein, wenn Battlefield Portal als Teil von Battlefield 2042 am 22. Oktober an den Start geht - natürlich auch für die Xbox One und Xbox Series X/S.

Quelle: Electronic Arts