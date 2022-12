Battlefield 2042 kündigt Schlacht um Nordvik-Event an XBU MrHyde am Fr, 16.12.2022, 13:30 Uhr

Das Entwicklerteam von Battlefield 2042 enthüllt heute im Rahmen von Saison 3 das neue befristete Event „Schlacht um Nordvik”, das am 20. Dezember beginnt und im Zeitraum von drei Wochen jede Woche ein einzigartiges Spielerlebnis bietet.



Das Event „Schlacht um Nordvik” beinhaltet eine 32-gegen-32-Variante des Modus „Sturmeroberung” mit rasanten Kämpfen am Boden sowie eine 16-gegen-16-Variante des Modus „Eroberung” namens „Vergeltung”. Abschließend folgt der intensivere Modus „Durchbruch-Chaos”, der auf PC und Next-Gen-Konsolen mit bis zu 128 Spieler:innen erlebt werden kann.



Spieler:innen können wöchentlich Ordensbänder verdienen, um einzigartige Gameplay-Belohnungen in der jeweiligen Woche freizuschalten. Der Store enthält neben diesen erspielbaren Belohnungen auch kostenlose sowie zwei neue kostenpflichtige Bundles.

Quelle: Electronic Arts