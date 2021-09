Battlefield 2042 erscheint später

Es gibt eine gute und schlechte Nachricht für Fans der Shooter-Reihe. Zunächst die schlechte: Battlefield 2042 wird verschoben. Die gute Nachricht ist jetzt allerdings, dass es nicht wie die vielen anderen Spiele erst nächstes Jahr auf den Markt kommt, sondern lediglich einen Monat später erscheint.

