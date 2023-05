Battlefield 2042 enthüllt Details zu Saison 5 XBU MrHyde am Mi, 31.05.2023, 21:40 Uhr

Das Team von Battlefield 2042 veröffentlichte nun ein neues Entwicklungsupdate, das einen Überblick über alle Inhalte von Saison 5: New Dawn gibt. Im Rahmen des Videos stellen DICE Community Manager Tom Straatman und Associate Producer Alexia Christofi die neue Karte „Zurückerobert“ vor, auf der die Gefechte in dem vom Krieg gezeichneten Tschechien stattfinden. Außerdem beinhaltet das Video einen Überblick zu neuen Gadgets und Waffen, weiterentwickelten Archivwaffen, überarbeiteten Fahrzeugausrüstungen, Verbesserungen an den Spezialisten sowie Verbesserungen an der Truppverwaltung und mehr.



Das Update zeigt zudem, wie das Entwicklerteam die Versionen der Launch-Karte „Sanduhr“ von Battlefield 2042 weiterentwickelt und überarbeitet hat. Darüber hinaus reißt das Team an, was Spieler nach Saison 5 erwartet.

Quelle: Electronic Arts