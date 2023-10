Battlefield 2042: Details zu Saison 6 Dark Creations XBU MrHyde am Fr, 06.10.2023, 12:30 Uhr

Electronic Arts und das Entwicklerteam von Battlefield 2042 stellen Saison 6: Dark Creations näher vor. Diese intensive Saison startet am 10. Oktober und bringt zahlreiche neue Inhalte ins Spiel, darunter eine neue Karte, Waffen, Gadgets und Gameplay-Verbesserungen. Die Kerninhalte werden allen Spieler im Rahmen der 100 kostenlosen Stufen des Battle Pass von Battlefield 2042 zur Verfügung stehen. Weitere kosmetische Objekte erhalten Spielende über die Premium-Version des Battle Pass. Zusätzlich gibt es vom 12. bis 16. Oktober die Möglichkeit einer kostenlosen Zugangsphase, in der Battlefield 2042 auf allen Plattformen kostenlos verfügbar ist.



In Saison 6 verschlechtert sich die Lage auf dem Schlachtfeld, da No-Pats entführt und von einer ruchlosen Organisation für Experimente missbraucht werden. Die auf den Äußeren Hebriden in Schottland angesiedelte neue Karte „Geheim“ von Dark Creations basiert auf beliebten Karten wie Operation Spind (Battlefield 4) und Operation Metro (Battlefield 3). Als erste Karte der Reihe bietet sie eine reine Indoor-Umgebung, in der die Spieler:innen intensive, klaustrophobische Infanteriekämpfe und einige dunkle Geheimnisse erwarten.



Wie alle neuen Saisons bringt auch Saison 6 neue Waffen und Gadgets, die Spieler:innen in Dark Creations einsetzen können. Das VHX D3 ist mit seiner Kombination aus optimierter Tragbarkeit und Leistung eine wertvolle Waffe für kurze bis mittlere Distanzen. Die Laugo Alien ist eine halbautomatische L9CZ-Pistole, deren enorme Präzision für Nahkampfsituationen wie geschaffen ist. Abschließend überzeugt das Gewehr G428 durch seine außergewöhnliche Präzision und Durchschlagskraft für Scharfschützen. Neue Gadgets sind unter anderem die Munitions- und Sanitätstasche, die Spielern neue Möglichkeiten gibt, ihren Trupp am Leben zu halten. Für schnelle Unterstützung auf dem Schlachtfeld springen Spieler in den YUV-2 Pondhawk, eine dynamische Flugeinheit für den Transport von zwei Personen.



Neben diesen Inhalten, umfasst Saison 6 Verbesserungen der Nutzerfreundlichkeit wie eine verbesserte Zielhilfe auf Konsolen zur Erhöhung der Crossplay-Fairness, eine Überarbeitung der Aufklärer-Klasse, Verbesserungen am Fahrzeughandling wie Panzer-Turning, Jet-Handling, Tempo- und Gravitationsanpassungen und mehr.



Battlefield 2042 ist vom 12. bis 16. Oktober auf allen Plattformen kostenlos spielbar. Die kostenlose Zugangsphase ist der optimale Zeitpunkt, sich mit seinem Trupp dem Unbekannten zu stellen.

Quelle: Electronic Arts