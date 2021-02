Bandai Namco steigt bei Limbic Entertainment ein XBU MrHyde am Di, 23.02.2021, 14:45 Uhr

BANDAI NAMCO Entertainment Europe (BNEE) gibt die Übernahme einer Minderheitsbeteiligung am deutschen Entwicklerstudio Limbic Entertainment mit Wirkung zum 30. Dezember 2020 bekannt. Diese Nachricht folgt auf die Übernahme von Reflector Entertainment im September 2020.



BNEE gibt bekannt, dass es eine Minderheitsbeteiligung an dem deutschen Entwickler Limbic Entertainment erworben hat, um eine seiner Hauptprioritäten zu erreichen: mehr IPs entwickeln und besitzen. Das Studio, das mehr als 80 Mitarbeiter beschäftigt, wird seine Erfahrung nutzen, die es bei der Arbeit an Titeln wie Tropico 6, Memories of Mars und der Marke Heroes of Might & Magic gesammelt hat, um zwei neue Franchises für BNEE zu entwickeln.



„Von dem Moment an, als wir das Team von BNEE zum ersten Mal getroffen haben, hat es auf natürliche Weise gepasst. Diese Zusammenarbeit gibt uns die Unterstützung, die Fähigkeiten und die Ressourcen, um unser Studio weiter zu entwickeln und wachsen zu lassen“, kommentiert Stephan Winter, CEO der Limbic Entertainment GmbH. „Wir freuen uns auf das nächste Kapitel von Limbic Entertainment und könnten nicht begeisterter sein, die Reise mit BNEE zu teilen, während wir gemeinsam an zwei fantastischen neuen Projekten arbeiten.“



"Wir freuen uns, unsere Partnerschaft und den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an Limbic Entertainment bekannt zu geben. Die erfahrenen Teams haben in der Vergangenheit ihre Talente bei den verschiedenen Titeln, an denen sie gearbeitet haben, unter Beweis gestellt, wobei Tropico 6 ihr letzter Erfolg war. Sie werden an zwei neuen Franchises arbeiten", sagt Arnaud Muller, Chief Operating Officer, BANDAI NAMCO Entertainment Europe. "Limbic Entertainment passt perfekt in die Strategie, die wir vor einigen Jahren für BANDAI NAMCO Entertainment Europe festgelegt haben und ermöglicht es uns, den Output an neuen IPs von Studios, die zu BNEE gehören, weiter zu steigern.A

Quelle: BandaiNamco