Bald bis zu 60 Spieler in Halo: The Master Chief Collection? XBU TNT2808 am Mo, 05.07.2021, 13:00 Uhr

Battlefield, PUBG und Co. bieten schon lange hohe Spielerzahlen in einem einzigen Match. Aber Halo? Laut Producer Sean Swindersky könnten sich in Zukunft 40-60 Spieler in Halo: The Master Chief Collection tummeln - zumindest überprüft man die Möglichkeit.

In einem Community-Playdate plauderte der Producer ein wenig über die Master Chief Collection. Laut ihm sei man bemüht, immer neue Möglichkeiten für das Spiel durchzugehen und zu erproben. Unter anderem auch mehr Spieler. Den Ausschnitt haben wir beim Twitternutzer MintBlitz gefunden, übersetzt sagte Sean Swindersky:

"Wenn wir mehr Spieler hinzufügen können - natürlich muss man auf Performance und einige der Konsolen achten -, wenn wir das hinzufügen könnten, um mehr als 16 Spieler in den klassischen Spielen zu haben und dabei helfen könnten, die Zahl auf 40-60 zu erhöhen, wäre das wild."

Klingt spannend, oder? Klar, Chaos wäre vorprogrammiert, aber gerade Modi und Maps, die von der Community kreiert wurden, könnten stark davon profitieren. Und falls es nicht werden sollte: Zumindest Halo Infinite wird die Spielerzahl in Big Team Battles auf 24 Spartans erhöhen!

Quelle: Twitter @MintBlitz