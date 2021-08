Baiken mischt schon bald in Samurai Shodown mit XBU TNT2808 am Di, 17.08.2021, 11:00 Uhr

Schon am 19. August erscheint der vierte und letzte DLC-Charakter des Season Pass 3 für Samurai Shodown. Dabei handelt es sich um Baiken, die aus dem Spiel Guilty Gear Xrd REV 2 entstammt. Ihr könnt sie unter anderem für die Xbox One und Xbox Series X/S natürlich auch separat erwerben, 5,99 € müsst ihr dafür auf den digitalen Tresen legen.

Die einsame und rachsüchtige Kriegerin Baiken reist aus fernen Landen an, um dem Kampf als DLC-Charakter beizutreten. Neben ihrem linken Auge und dem rechten Arm hat Baiken als Kind auch alles andere verloren. Gezeichnet von diesen schrecklichen Erlebnissen, sucht sie nach demjenigen, der ihr das angetan hat – That Man. Kein Land ist weit genug und kein Krieger stark genug, um sie aufzuhalten. Mit einer unbeugsamen Klinge und scharfem Blick ist Baiken auf der Spur von That Man, um ihn endgültig niederzustrecken.

Baiken ist ab dem 19. August als vierter Charakter des Season Pass 3 verfügbar. Weitere Charaktere des DLC-Packs sind Cham Cham, Hibiki Takane und Shiro Tokisada Amakusa. Baiken wird auf PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia, Epic Games Store und Steam für 5,99 € erhältlich sein.

Quelle: SNK Corporation