Infos zum Samurai Shodown Season Pass 3 XBU MrHyde am Di, 23.02.2021, 14:00 Uhr

SNK hat neue Informationen zum Samurai Shodown Season Pass 3 bekanntgegeben, der am 16. März erscheint. CHAM CHAM, der erste DLC-Charakter, ist ab dem 16. März direkt verfügbar. Sie ist die jüngere Schwester eines mächtigen Kriegers aus dem Dorf der Grünen Hölle in Südamerika. Gemeinsam mit ihrem Freund, dem Affen Paku Paku, verlässt sie ich des Öfteren das Dorf und gerät dabei regelmäßig in Gefahr. Diesmal jedoch ist sie auf der Suche nach ihrem großen Bruder. Dank ihrer verwegenen Natur ist ihr Kampfstil auch entsprechend brutal – wenn sie genug vom Spielen hat, ist sie ein ernstzunehmender Gegner.



Der vierte DLC-Charakter im Season Pass 3 von SAMURAI SHODOWN stammt aus der preisgekrönten Fighting-Game-Serie GUILTY GEAR. Die 2D-Serie wurde 1998 von Arc System Works erschaffen und ist wegen ihrer interessanten und einzigartigen Charaktere, der stylischen Action und der faszinierenden Welt voller verrückter Science-Fantasy-Elemente beliebt. Weitere Informationen zu der Kollaboration werden in Kürze bekanntgegeben.



Der SAMURAI SHODOWN Season Pass 3 wird am 16. März von einem kostenlosen Balance-Update begleitet und erhält zudem die Guard Crush-Funktion.

Quelle: Athlon Games