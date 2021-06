Back 4 Blood Trailer zeigt Schwarm Modus Amortis am Mo, 14.06.2021, 12:15 Uhr

Im Zuge der E3 wurde ein Trailer des PvP Schwarm Modus des Spiels vorstellt indem sich zwei Teams mit je vier Personen in einer Reihe an Runden mit zwei Gewinnsätzen versuchen. Die Teams wechseln sich mit dem Spielen als Cleaner oder Infizierte ab. Die Punktvergabe basiert darauf, wie lange die Cleaner am Leben bleiben und den Angriffen der Infizierten standhalten können. Das Team, das als Cleaner am längsten durchhält, gewinnt das Match.

Wenn sie aus der Sicht der Infizierten spielen, können sich Spieler für eine der neun Varianten entscheiden: Tallboy, Bruiser, Crusher, Reeker, Exploder, Retch, Stinger, Hocker und Stalker. Jeder Infizierte hat seine eigenen, einzigartigen Fähigkeiten, die mit Verstärkungen, Mutationen genannt, verbessert werden können. Diese können gemeinsam genutzt werden, um dem Team zu helfen, in einem Match das Blatt zu wenden.

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: Warner Bros. Interactive Entertainment