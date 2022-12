Back 4 Blood: Erweiterung Fluss des Blutes ist verfügbar XBU MrHyde am Mi, 07.12.2022, 12:00 Uhr

Warner Bros. Games und Turtle Rock Studios veröffentlichen die nächste Erweiterung für Back 4 Blood, Fluss des Blutes, die neben einer neuen Story-Kampagne auch einen neuen Cleaner mit sich bringt: Tala, eine ehemaligeAusgestoßene des Kults, die von einem freundlichen Tallboy namens Jeff begleitet wird.



Solange Tala im Team ist, können Spielerinnen und Spieler eine im Spiel findbare Pfeife benutzen, um Jeff heraufzubeschwören. Fluss des Blutes beinhaltet außerdem acht exklusive Charakterskins und 12 exklusive Waffenskins sowie neue Waffen, Accessoires und Karten. Erweiterung 3: Fluss des Blutes ist ab sofort als Teil des Back 4 Blood-Jahrespasses, der Back 4 Blood: Deluxe Edition und der Back 4 Blood: Ultimate Edition oder als alleinstehender Kauf verfügbar und folgt auf die zuvor veröffentlichten DLC-Erweiterungen Kinder des Wurms und Terrortunnel.



Zusätzlich dazu wird ein Koop-PvE-Modus als kostenloses Update zur Verfügung stehen. In diesem müssen Spielerinnen und Spieler ihren Pfad entlang einer Reihe aus vier Karten wählen, während sie auf dem Weg Versorgungspunkte sammeln. Dabei können sie Modifikatoren hinzufügen oder den Schwierigkeitsgrad erhöhen, um mit mehr Versorgungspunkten belohnt zu werden. Diejenigen, die nach einer individuelleren Herausforderung suchen, können daran arbeiten, mit einer Höchstpunktzahl abzuschließen, um einen der Top-Plätze auf der Online-Rangliste zu ergattern.



Zu guter Letzt kehrt ab heute und bis zum 04. Januar 2023 kehrt das Back 4 Blood-Feiertagsevent zurück. Bei diesem Event können Spielerinnen und Spieler sich über festliche Dekorationen in Fort Hope freuen, der Feiertagsmusik in der Jukebox lauschen und sich Feiertags-Skins, -Embleme, -Waffenskins und Sprays holen.

Quelle: Warner Bros. Interactive Entertainment