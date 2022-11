Back 4 Blood wird an Nikolaus erweitert XBU MrHyde am Mi, 09.11.2022, 12:00 Uhr

Warner Bros. Games und Turtle Rock Studios haben Details zum nächsten großen DLC, Fluss des Blutes, für Back 4 Blood angekündigt. Die kommende Erweiterung wird am 06. Dezember als Teil des Back 4 Blood-Jahrespasses, der Back 4 Blood: Deluxe Edition und der Back 4 Blood: Ultimate Edition oder als alleinstehender Kauf verfügbar sein.



Fluss des Blutes bietet eine neue Story-Kampagne mit einer Mission über fünf Karten, in der Spielerinnen und Spieler stromaufwärts reisen, an bestimmten Punkten Versorgungspunkte sammeln und sich neuen Feinden stellen. Um die Cleaners bei dieser Mission besser unterstützen zu können, wird mit der Erweiterung Tala eingeführt, eine ehemalige Kultisten-Ausgestoßene, die zu einem Cleaner geworden ist. Begleitet wird sie von einem Ridden-Begleiter namens Jeff, einem freundlichen Tallboy, der beschworen werden kann, um dem Team zu helfen. Jeff verursacht ultimative Verwüstung, wenn er von Tala oder anderen Cleanern in ihrem Team herbei gepfiffen wird. Fluss des Blutes beinhaltet außerdem auch acht exklusive Charakterskins und 12 exklusive Waffenskins sowie neue Waffen, Accessoires und Karten.



Zusammen mit der Erweiterung Fluss des Blutes wird ein PvE-Koop-Modus veröffentlicht. Vom 06. Dezember 2022 bis zum 04. Januar 2023 kehrt das Back 4 Blood-Feiertagsevent zurück. Bei diesem Event können Spielerinnen und Spieler sich über festliche Dekorationen in Fort Hope freuen, der Feiertagsmusik in der Jukebox lauschen und sich Feiertags-Skins, -Embleme, -Waffenskins und Sprays holen. Weitere Details dazu folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Quelle: Warner Bros. Interactive Entertainment