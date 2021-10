Ausblick auf die Riders Republic-Inhalte des ersten Jahres XBU TNT2808 am Do, 07.10.2021, 10:00 Uhr

Riders Republic erscheint zwar erst am 28. Oktober für Xbox One, Xbox Series X/S und Co., dennoch existieren bereits Pläne für neue Inhalte. Was euch im Year I nach Release erwartet, zeigt euch eine Roadmap.

Riders Republic Year 1 Inhalte werden vier verschiedene Seasons mit einzigartigen Themen beinhalten:

Los geht es mit der Grand Opening-Vorsaison. Spieler:innen sind zur Riders Republic -Startfeier eingeladen, um verschiedene Mehrspielermodi zu spielen – "Massenstartrennen", "Tricks Battle", "Jeder gegen jeden" sowie den "Versus-Modus" – und können somit exklusive Belohnungen durch wöchentliche Herausforderungen freischalten. Besitzer des Year 1-Pass werden außerdem die Karte mit zwei exotischen Sets, dem "Rocket Bike" und dem "Rocket Skis", erkunden. Mit ihrer hohen Geschwindigkeit können Spieler:innen einzigartige Stunts vollführen.

In der ersten Season erhält der Winter Einzug in die Republic. Der "Winter Bash" wird einen saisonalen Fortschritt einführen, bei dem Inhalte und Belohnungen freigeschaltet werden können, indem an zeitlich begrenzten Mehrspieler-Erfahrungen, Events und speziellen Aktivitäten teilgenommen wird. Außerdem erhalten Besitzer:innen des Year 1 Pass Zugang zu zusätzlichen exotischen Sets mit exklusiven Skins und Inhalten sowie einem exklusiven legendären Kosmetikpaket, um mit Stil die Pisten herunterrasen zu können.

In der zweiten Season ist es Zeit für einen Showdown mit dem neuen epischen Showdown-Mehrspielermodus, einer explosiven 6v6-Konfrontation in wilden Arenen. Die Spielenden stürzen sich mit ihrem Team in die Arenen, um mehr Edelsteine als das gegnerische Team zu sammeln. Besitzer des Year 1 Pass erhalten zusätzlich zwei exotische Sets mit exklusiven Skins und Inhalten.

Season drei bringt das BMX Add-on in die Republic, zusammen mit speziellen BMX-Arenen sowie neuen Playgrounds und Events, die es zu entdecken gilt. Exklusiv für Year 1 Pass-Besitzer wird die BMX-Season auch die brandneue BMX-Karriere mit neuen Sponsoren und Events sowie ein legendäres Kosmetikpaket mit sich bringen.

Der Year 1 Pass gewährt an Tag 1 zusätzlich exklusiven Zugang zu den exotischen Sets "Rocket Skis" und "Rocket Bike" und einem 7 Tage früheren Zugang zu allen anderen exotischen Sets und dem BMX Add-on.

Riders Republic, der neue Multiplayer-Playground für Outdoor-Sportarten, erscheint am 28. Oktober für Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia und Amazon Luna sowie auf Windows PC im Ubisoft Store und Epic Games Store. Das Spiel wird ebenfalls auf Ubisoft+, dem Abonnement-Service von Ubisoft verfügbar sein.

Die Gold- und Ultimate Edition von Riders Republic können ab sofort vorbestellt werden:

Die Gold Edition enthält das Hauptspiel, den Year 1 Pass und bietet exotische Pakete, Ausrüstungsupgrades und die BMX-Sporterweiterung an.

Die Ultimate Editionenthält das Hauptspiel, den Year 1 Pass und vier exklusive Kosmetik-Pakete: Kosmisch-, Regenbogen-, Neon- und Skull'n Style-Paket.

