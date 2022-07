Auch NBA All-Star Devin Booker schafft es aufs Cover XBU TNT2808 am Fr, 08.07.2022, 13:45 Uhr

NBA 2K23 erscheint in mehreren Editionen, viele davon kommen mit verschiedenen Cover-Athleten aus. Falls ihr zu der Standard Edition oder der Cross-Gen Digital Deluxe Edition greift, erwartet euch der Devin Booker, Phoenix Suns Shooting Guard, dreifache NBA All-Star und Kia All-NBA First Team-Spieler 2021-22, auf dem Cover.

Die Ikone Michael Jordan – sechsfacher NBA Champion, fünffacher Kia NBA Most Valuable Player und als größter Basketballspieler aller Zeiten bekannt – ziert die NBA 2K23 Michael Jordan Edition und die brandneue NBA 2K23 Championship Edition.

"Mich selbst auf dem Cover von NBA 2K zu sehen, ist ein wahr gewordener Traum", so Devin Booker. "Ich war schon als kleiner Junge ein riesiger NBA 2K-Fan und es fühlt sich fast surreal an, dass ich jetzt selbst zu den Basketballgrößen zähle, die es in die Riege der Cover-Athleten geschafft haben. Auch dass ich mir die diesjährigen Covers mit Michael Jordan teile, der das Spiel für alle Zeiten verändert hat, und mit den beiden All-Time WNBA GOATs Diana Taurasi und Sue Bird, die ihrerseits den Basketballsport prägen, ist eine große Ehre für mich."

Das diesjährige NBA 2K23 erscheint in vier Editionen und verschiedenen digitalen und physischen Formaten: als Standard Edition, als Cross-Gen Digital Deluxe Edition, als Michael Jordan Edition und als brandneue, exklusive Championship Edition, die ein 12-Monats-Abo des NBA League Passes umfasst. Alle Editionen von NBA 2K23 sind ab sofort vorbestellbar und werden weltweit am 9. September veröffentlicht:

Die Standard Edition wird zum Preis von €69,99 auf PlayStation 4 (PS4), Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich sein sowie für €79,99 auf PlayStation 5 (PS5) und Xbox Series X|S. Für später im Herbst ist zudem eine spezielle Version der Standard Edition geplant, die zeigt, wie Musik und Basketballkultur ineinander übergehen. Nähere Informationen folgen in den kommenden Monaten.

Die Digital Deluxe Edition wird zum Preis von €84,99 erhältlich sein und gewährt Zugang zur Standard Edition auf beiden Generationen derselben PlayStation- oder Xbox-Konsolenfamilie. Außerdem inbegriffen sind Inhalte für 'Mein TEAM', darunter 10.000 'Mein TEAM'-Punkte, 10 'Mein TEAM'-Token, 23 'Mein TEAM'-Promo-Packs, die Cover-Star-Spieler Sapphire Devin Booker und Ruby Michael Jordan, das Free Agent Option Pack, 1 Diamond Jordan-Schuh (unverkäuflich) und 1 Ruby Coach-Kartenpaket sowie Inhalte für 'Meine KARRIERE', darunter 10 x 6 Arten von 'Meine KARRIERE'-Skill-Boosts, 10 x 3 Arten von Gatorade-Boosts, 2 Stunden Doppel-XP-Coin; 4 x 'Meine KARRIERE'-T-Shirts, ein Rucksack, ein individuelles Cover-Star-Skateboard und Arm-Sleeves.

Die Michael Jordan Edition wird zum Preis von €99,99 auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC erhältlich sein. Sie enthält 100.000 VC sowie die in der Digital Deluxe Edition inbegriffenen Inhalte für 'Mein TEAM' und 'Meine KARRIERE'.

Die brandneue Championship Edition wird zum Preis von €149,99 auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC erhältlich sein. Sie umfasst ein 12-Monats-Abo des NBA League Passes für neue und bestehende League Pass-Abonnent*innen, einen 10%igen XP-Boost für den Season-Fortschritt von 'Mein TEAM', einen 10%igen XP-Boost für den Season-Fortschritt von 'Meine KARRIERE' sowie ab Start ein exklusives Go-Kart im Michael Jordan-Stil. Darüber hinaus gibt es 100.000 VC sowie die in der Michael Jordan Edition inbegriffenen Inhalte für 'Mein TEAM' und 'Meine KARRIERE'. Diese Edition wird nun in begrenzter Auflage verfügbar sein und die digitale Version ist nur per Vorbestellung erhältlich. Die physischen Versionen werden in ausgewählten Regionen bei ausgewählten Händlern verfügbar sein, solange der Vorrat reicht.

Dual-Gen-Zugang bieten die Digital Deluxe Edition, die Michael Jordan Edition und die Championship Edition für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S. Sie enthalten jeweils eine Version des Spiels für eine Konsolengeneration innerhalb derselben Konsolenfamilie.

"Es lag auf der Hand, dass Michael Jordan und Devin Booker die Cover-Stars für NBA 2K23 werden mussten", so Alfie Brody, Vice President of Global Marketing Strategy bei NBA 2K. "Michael hat sich einen Namen als einer der größten Athleten der Geschichte gemacht und es ist absolut bemerkenswert, wie er das Spiel über Generationen hinweg geprägt hat. Ebenso wie die noch junge, aber phänomenale Karriere von Devin Booker werden MJs Erfolge Basketball-Fans auf der ganzen Welt noch über Jahre hinweg inspirieren. Und auch das diesjährige WNBA-Cover feiert mit Diana Taurasi und Sue Bird zwei herausragende Spielerinnen der Liga, die noch immer Basketballgeschichte schreiben."

In den USA und Kanada ist außerdem eine limitierte Auflage der WNBA Edition als exklusive GameStop-Edition erhältlich. Das Cover zieren Diana Taurasi von den Phoenix Mercury – zweifache MPV bei den Kia WNBA Finals, dreifacher WNBA Champion, All-Time Leading Scorer der WNBA und fünffache olympische Goldmedaillen-Gewinnerin – und Sue Bird von den Seattle Storm – vierfacher WNBA Champion, dreizehnfacher WNBA All-Star, All-Time Assists Leader der WNBA und fünffache olympische Goldmedaillen-Gewinnerin. Die WNBA Edition wird die WNBA-Trikots von Sue Bird und Diana Taurasi als Bonusinhalte im Spiel beinhalten. Darüber hinaus tut sich NBA 2K mit Every Kid Sports zusammen, um mit einer Spende von $100.000 die Chancengleichheit von Frauen im Basketballsport zu fördern. Die Spende deckt die Anmeldegebühren für mehr als 550 Mädchen ab, um an Jugendsport-Programmen teilzunehmen.

