Atomic Heart zeigt eine alternative Sowjetunion XBU TNT2808 am Mo, 14.06.2021, 16:15 Uhr

In Atomic Heart werden wir eine Sowjetunion im Jahr 1955 zu sehen bekommen, die so nie existierte. In der alternativen Realität wurden schon zu diesem Zeitpunkt das Internet, Hologramme und Roboter erfunden.

Wir untersuchen in dem Action-RPG als Spezialagent P-3 eine ausgefallene Produktionsstätte im Auftrag der Regierung. Der Trailer zeigt jedenfalls eine Menge verrückter Ideen, die wir auf dem PC, der Xbox One und der Xbox Series X/S erleben könne - zum Launch, der nicht weiter spezifiziert wurde, wird Atomic Heart zudem im Game Pass enthalten sein.

Quelle: Microsoft