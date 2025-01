Atomic Heart bietet euch den dritten DLC XBU MrHyde am Do, 30.01.2025, 12:15 Uhr

Mundfish Studio und Focus Entertainment freuen sich, die Veröffentlichung des dritten DLCs von Atomic Heart „Enchantment Under the Sea“ zu feiern. Dieser DLC, der als Teil des Atomic Passes erhältlich ist, kehrt zu den Nachwirkungen der Haupthandlung der Kampagne zurück, indem er Limbo hinter sich lässt und die Spieler zurück zur Erkundung von Anlage 3826 führt. Dort werden sie ein neues Unterwasser-Neptun-Forschungszentrum, neue Waffen und Handschuh-Fähigkeiten sowie neue Bedrohungen aus dem Meer kennenlernen.



Sucht nach Antworten in den Tiefen des Komplexes 3826

„Enchantment Under the Sea“ kehrt zu dem spektakulären Kampf-Gameplay zurück, das Atomic Heart zu einem der Höhepunkte des Jahres 2023 gemacht hat. Die Spieler werden die Haupthandlung mit dem Bewusstsein der Zwillinge an ihrer Seite und neuen Waffen in ihrem Arsenal fortsetzen. Trefft neue und wiederkehrende Charaktere und taucht in das Unterwasser-Forschungszentrum Neptun ein, um dessen Geheimnisse zu erforschen und einen Weg zu finden, die Menschheit vor einer düsteren Zukunft zu retten. Die Spieler werden auch vertraute Orte von Facility 3826 wieder besuchen, die sich bis zur Unkenntlichkeit verändert haben, wie die fliegende Stadt Chelomey, die jetzt unter der totalen Kontrolle der Roboter steht.



Neue Waffen und Handschuh-Fähigkeiten, um neue Bedrohungen und Bosse zu besiegen

Tretet gegen verbesserte Versionen der Roboter aus der Anlage an und bekämpft eine neue Reihe von Feinden, darunter Schwärme von Unterwassermutanten und den furchterregenden MOR-4Y, der in den dunklen Tiefen lauert. Glücklicherweise bietet „Enchantment Under the Sea“ auch zwei neue Waffen, um diese neuen Monstrositäten zu zerlegen: den Thunderclap, einen mächtigen Hammer, der den Schaden mit elektrischem Strom verstärkt, und die KM-4 Kuzmich, eine Schrotflinte mit doppeltem Lauf und anpassbarer Geschossverteilung. Ergänzt werden sie durch zwei neue Handschuhfähigkeiten: Blaze, eine brennende Polymer-Fähigkeit, mit der man glühende Feuerbälle schleudern kann, die Flächenschaden verursachen, und Whip, ein Greifhaken-Werkzeug, mit dem sich P-3 zu Gegnern hinziehen und Schaden verursachen kann, während er gleichzeitig schnell ausweichen und bisher unerreichbare Bereiche erreichen kann.

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: Focus Entertainment