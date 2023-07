Atomic Heart erhält Anfang August ersten DLC XBU MrHyde am Mo, 03.07.2023, 11:15 Uhr

Der Publisher Focus Entertainment und das Studio Mundfish haben die erste inhaltliche Erweiterung (DLC) für Atomic Heart angekündigt, das Action-RPG, das in der verrückten Utopie des fiktiven Jahres 1955 spielt. Annihilation Instinct wird am 2. August veröffentlicht, wie in einem neuen Release-Date-Trailer angekündigt wird. Diese erste Erweiterung ist vollgepackt mit allen Arten von neuen Inhalten, um das Erlebnis so spannend wie eh und je zu halten: ein neues Gebiet, neue Waffen, neue Feinde, eine neue Handschuhfähigkeit und vieles mehr.

Quelle: Focus Entertainment