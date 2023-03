Atlas Fallen Release-Termin ist bekannt

Focus Entertainment und sein in Frankfurt am Main ansässige Studio Deck13 Interactive kündigen voller Freude an, dass Atlas Fallen, ein episches Fantasy-RPG, in welchem Spielende legendäre Kreaturen in actionreichen Kämpfen bezwingen, am 16. Mai erscheint. Atlas Fallen entführt Spielende in eine halboffene, sandbedeckte Welt voller alter Geheimnisse und Bedrohungen, in der sie auf zwei mysteriöse Kämpfer treffen, die mit sanddurchtränkten Waffen gegen legendäre Kreaturen kämpfen.

Quelle: Focus Home Interactive