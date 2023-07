Atlas Fallen zeigt euch das Kampfsystem XBU MrHyde am Do, 20.07.2023, 13:15 Uhr

Focus Entertainment und das interne Studio Deck13 Interactive haben heute einen Combat Trailer für das kommende Fantasy Action-RPG Atlas Fallen veröffentlicht, in dem legendäre Monster in übernatürlichen Kämpfen vernichtet werden. Das Spiel erscheint am 10. August für Xbox Series X|S, PS5 und PC.



Der neue Combat Trailer gibt einen 5 minütigen Deep-Dive in die packenden Kämpfe von Atlas Fallen:

Quelle: Focus Home Interactive