Der Launch-Trailer zu Atlas Fallen

Focus Entertainment und sein Studio Deck13 Interactive geben bekannt, dass Atlas Fallen ab sofort erhältlich ist. Das Action-RPG mit übermächtigen magischen Fähigkeiten, legendären Kreaturen und einer epischen, von Sand bedeckten Fantasy Welt ist jetzt als Standard- und Limited-Edition für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC verfügbar.



In einer verwüsteten, von Sand bedeckten Welt nutzt man die göttlichen Kräfte eines mysteriösen Gauntlets, um sich mit dessen magischen Fähigkeiten einem tyrannischen Gott entgegenzustellen.



Die 151 Essenz Steine, welche in der Welt von Atlas verstreut sind, gewähren eine große Bandbreite an zusätzlichen Effekten und Fähigkeiten. Ganz egal, ob man gerne aggressiv spielt, sich hinter Schilde verstecken möchte oder seinen Fokus lieber auf Debuffs und Heilung legt, die Essenz Steine kann man beliebig kombinieren und damit seinen eigenen Kampfstil finden. Der Gauntlet lässt einen zudem durch seine Magie unglaubliche Geschwindigkeit, Vertikalität und Mobilität erfahren.

Quelle: Focus Home Interactive