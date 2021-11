Anfang Januar startet Rainbow Six Extraction mit Buddy Pass XBU TNT2808 am Fr, 12.11.2021, 17:30 Uhr

Ab dem 20. Januar könnt ihr in Tom Clancy's Rainbow Six Extraction unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S kooperativ mit Freunden Seuchen bekämpfen - auch mit Crossplay und dank Buddy Pass System mit bis zu zwei Freunden kostenlos.

Ab heute kann die Standard-Edition zu einem neuen gesenkten Preis ab 39,99€ vorbestellt werden. Rainbow Six Extraction bietet unter anderem ein umfangreiches Fortschrittsystem für die Operator, vier unterschiedliche Schwierigkeitsstufen, 12 brandneue und unvorhersehbare Karten (knapp drei Mal so groß wie die bekannten Maps aus Tom Clancy’s Rainbow Six Siege) über vier dynamischen Regionen verteilt, über 60 Waffen, bekannten Ausrüstungsgegenstände aus Rainbow Six Siege und 15 exklusive REACT-Gadgets. Extraction erhält zudem einen weitreichenden und kostenlosen Post-Launch-Support, inklusive eines Endgame-Modus, der wöchentliche neue Herausforderungen bieten wird.

Jede Extraction Edition schaltet zwei Buddy Pass Tokens frei, die es Spieler:innen ermöglicht ihre Freunde einzuladen und mit ihnen gemeinsam bis zu 14 Tage auf den meisten Plattformen kostenlos zu spielen. Während dieser zwei Wochen werden alle erzielten Fortschritte der Gruppenmitglieder beim Kauf der Vollversion übertragen. Alle Vorbestellungen schalten außerdem das "Orbitaler Zerfall" Kosmetikpaket in Extraction frei. Die Deluxe Edition, die drei Bonuspakete enthält, kann ebenfalls ab sofort ab 49,99 € vorbestellt werden.

Spieler:innen, die sowohl Rainbow Six Siege als auch Rainbow Six Extraction besitzen, schalten sofort die 18 Extraction-Operator in Rainbow Six Siege frei und erhalten in beiden Spielen die Elite-Kosmetikpakete von United Front.

Quelle: Ubisoft