Aliens: Fireteam Elite bietet mit der Deluxe-Edition mehr Inhalt XBU TNT2808 am Mi, 11.08.2021, 16:30 Uhr

In nicht einmal zwei Wochen jagen wir unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S wieder perfekte Organismen - in Aliens: Fireteam Elite. Am 24. August steht neben der Standard-Edition auch die Deluxe-Edition im Handel, die ab sofort auch vorbestellt werden kann.

Die Deluxe-Edition beinhaltet ein Jahr Post-Launch Content

Zwei Versionen des Spiels können vorbestellt werden: Die Standard-Edition und die mit zusätzlichem Content vollgepackte Deluxe-Edition.

Vorbesteller der Deluxe-Edition erhalten den Endeavor-Pass, welcher die kommenden vier Seasons an geplantem Post-Launch Content beinhaltet. Mit dabei sind unzählige neue kosmetische Änderungen für die Marines und die Waffen, von einfachen Helmen über neue Farben für die Waffen oder Rüstungen. Sie erhalten außerdem das Endeavor-Veteran-Pack kostenlos, welches weitere visuelle Anpassungen erlaubt.

Damit aber nicht genug: Egal ob man die Standard- oder die Deluxe-Edition digital oder bei teilnehmenden Händlern vorbestellt, man erhält kostenlosen Zugang zum Hardened-Marine-Pack, das einen extra Skin und einige Accessoires für den eigenen Marine bereithält.

Aliens: Fireteam Elite erscheint am 24. August für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, und PC.

Quelle: Focus Home Interactive