2023 wird in Redfall zurückgebissen XBU TNT2808 am Di, 14.06.2022, 10:00 Uhr

Was tun, wenn Vampire eine Insel übernehmen und die Sonne verdunkeln? Genau, man schnappt sich seine Waffen, holt sich ein paar Freunde ran und ballert in Redfall einfach alles über den Haufen. Das Spiel erscheint im ersten Halbjahr 2023 für PC und Xbox Series X/S, und ja, auch das direkt im Xbox Game Pass.

Das wichtigste, was Du über Redfall wissen musst

Redfall bietet alles, was man sich von einem kooperativen, Story-getriebenen Shooter wünschen kann sowie alles, was Arkane-Fans von dem Studio erwarten. Eine offene Welt voller Geheimnisse, eine vielfältige Held*innen-Auswahl, strategische Kämpfe, liebevoll gestaltete Umgebungen, eine reichhaltige Geschichte, eine große Auswahl an Waffen… und natürlich Vampire! Eine Menge Vampire! Hinterhältige Vampire, die dich packen und von deinem Team trennen. Gewaltige Vampire, die dich und dein Team in Stücke reißen. Gottgleiche Vampire, die so mächtig sind, dass sie die Sonne verdunkeln. Arkane Vampire.

Einen kleinen Einblick in das, was Redfall zu bieten hat, erhältst Du in der Gameplay-Präsentation. Zusätzlich findest Du unten einen Überblick zum Spiel mit einigen Details vom Team bei Arkane Austin.

Du entscheidest, welche Art von Held*in Du sein willst

Von Laylas außergewöhnlichen telekinetischen Fähigkeiten und Jacobs überirdischem Sniper-Auge bis hin zu Remis liebenswertem und zugleich tödlichem Robotergefährten und Devs raffinierter Ausrüstung für die Kryptidenjagd bietet Redfall eine Vielzahl unterschiedlicher Heldentypen.

Layla Ellison : Die Biomedizintechnikstudentin absolvierte ein Praktikum in einer Forschungseinrichtung, bei dem etwas sehr schief lief… was dazu führte, dass sie telekinetische Fähigkeiten entwickelte.

: Die Biomedizintechnikstudentin absolvierte ein Praktikum in einer Forschungseinrichtung, bei dem etwas sehr schief lief… was dazu führte, dass sie telekinetische Fähigkeiten entwickelte. Jacob Boyer : Ein ehemaliger Militär-Scharfschütze, der zum Söldner wurde. Seltsame Ereignisse auf Redfall haben Jacob mit einem mysteriösen Vampir-Auge und einem gespenstischen Raben zurückgelassen, der nie weit von ihm entfernt ist.

: Ein ehemaliger Militär-Scharfschütze, der zum Söldner wurde. Seltsame Ereignisse auf Redfall haben Jacob mit einem mysteriösen Vampir-Auge und einem gespenstischen Raben zurückgelassen, der nie weit von ihm entfernt ist. Remi de la Rosa : Eine brillante Kampfingenieurin, die ihr Leben an der Front verbrachte. Mit Hilfe ihres Roboterkollegen Bribón ist sie entschlossen, die Überlebenden von Redfall zu retten.

: Eine brillante Kampfingenieurin, die ihr Leben an der Front verbrachte. Mit Hilfe ihres Roboterkollegen Bribón ist sie entschlossen, die Überlebenden von Redfall zu retten. Devinder Crousley: Ein Kryptozoologe und aufstrebender Erfinder. Bewaffnet mit seinen selbstentworfenen Waffen ist er auf einer Mission, sich zu beweisen.

Verbessere die Fähigkeiten deiner Held*innen, um sie noch verheerender zu machen, und probiere eine Vielzahl von Spielstilen und Ausrüstungen im Kampf aus. Du hast immer die Möglichkeit, die Dinge zu ändern und etwas Neues auszuprobieren.

Allein oder im Team mit Freund*innen

Du kannst Dich allein auf heimliche Erkundungstour begeben oder Dich mit bis zu drei anderen Spieler*innen zusammentun, um gemeinsam auf Vampirjagd zu gehen. "Ein großer Schwerpunkt von Redfall ist die Solo-Erfahrung, ganz nach Arkanes Stärken", erklärt Studio/Creative Director Harvey Smith. "Redfall ist ein Open-World-Spiel, aber man kann es mit jedem*jeder der Held*innen alleine spielen. Das Tempo wird explorativer; man kann Aufklärungs- und Stealth-Methoden einsetzen, um Informationen über Begegnungen zu sammeln und Feinde zu umgehen oder ihnen zu entkommen."

Während Du Dich im Einzelspiel auf Dich selbst verlassen musst, kannst Du in einer Gruppe Deine Stärken mit anderen Spieler*innen kombinieren und Strategien ausprobieren, die nur im Team möglich sind. Mit einer nahtlosen Mischung aus Einzel- und Mehrspielermodus gibt dir Redfall die Freiheit, zu spielen, mit wem du willst. Wie Du Dich der Dunkelheit stellst, bleibt Dir überlassen.

Redfall war einmal so ein schöner Ort

Die malerischen Straßen von Redfall sind noch immer erkennbar. Von der einst belebten Innenstadt und dem Messegelände bis hin zur Strandpromenade und darüber hinaus. Aber seit die Vampire die Herrschaft übernommen haben, geht es wirklich bergab und der Tourismus hat einen Tiefpunkt erreicht. Arkane liebt es, das Vertraute mit dem Außergewöhnlichen zu vermischen, wenn es um ihre Welten geht. Und Redfall ist da keine Ausnahme.

Die Level-Designer, die sich schon die von Aliens verseuchte Art-Déco-Raumstation Talos I in Prey ausdachten, haben ihre Handschrift in das bisher modernste Setting des Studios eingebracht. Das Ergebnis ist eine reichhaltige, immersive Welt, in der sich Spieler*innen verlieren können.

Das sind nicht die typischen Blutsauger

"Unsere Vampire sind keine romantische Fantasie", sagt Smith. "Sie sind rücksichtslose Monster, die sich von den Schwachen ernähren, um selbst mächtiger zu werden."

Die Vampire von Redfall haben das Wasser von der Insel verdrängt, die Sonne verdunkelt und die einst friedliche Stadt in ihren persönlichen Spielplatz verwandelt. Sie sind durch schrecklich schief gelaufene wissenschaftliche Experimente entstanden und verfügen über mächtige Fähigkeiten, die mit nichts vergleichbar sind, was Du zuvor gesehen hast.

Diese Kreaturen der Nacht haben sogar ihre eigene Hierarchie – eine Leiter der Macht, die mit ‚normalen‘ Gefolgsleuten beginnt und den ganzen Weg hinauf bis zu… nun, du wirst schon sehen. Jede Sprosse auf der Leiter ist gefährlicher als die vorherige und Du musst kreativ werden, wenn Du Dich den Vampiren stellst. Es ist nicht immer ratsam, sich einfach hineinzustürzen, ohne zu wissen, was hinter der nächsten Ecke wartet.

Es sind nicht nur Vampire, die dir Sorgen machen sollten

Vampire sind nicht die einzige Bedrohung, nach der Du Ausschau halten musst. Sie haben eine kleine Armee von Kultist*innen, die sie verehren und Dich bei Sichtkontakt abknallen. Die Kultist*innen sind zwar nicht ganz so gefährlich wie ihre blutsaugenden Bosse, aber sie sind gut bewaffnet und bereit für die Vampire zu sterben. Sie haben überall auf der Insel Stützpunkte und Patrouillenrouten eingerichtet – also bleib besser außer Sicht.

Offene Spielwelt bedeutet viel Platz für Erkundung… und Gefahr

In Redfall gibt es eine weitläufige Welt mit Geheimnissen (und Bedrohungen) in jedem Winkel zu entdecken. Von Kultist*innen-Hochburgen bis hin zu Nestern voller Feinde, findest Du auf der Insel Redfall jede Menge Gefahren. Es wird eine Menge Arbeit erfordern, Redfall wieder sicher zu machen, aber wie Creative Director Ricardo Bare erklärt: “Wenn man nicht gerade die Hauptmissionen der Geschichte spielt, kann man Redfall helfen, indem man die Stadtteile von den Vampiren und den Kultist*innen zurückerobert.” Stück für Stück eroberst Du so die Welt von Redfall zurück.

Ein umfangreiches Waffenarsenal

Auf Deiner Erkundungstour durch Redfall findest Du eine Vielzahl von Waffen. Einige werden von Überlebenden handgefertigt und aus Schrott zusammengebaut, andere sind hochwertige Militärausrüstung. Sammle, verbessere und baue Deinen Vorrat an Ausrüstung aus. Man weiß nie, wann man etwas Neues ausprobieren möchte…

"Unsere Waffen sind eine interessante Bereicherung für das Genre", sagt Production Director Ben Horne. "Wir haben Ausrüstungsoptionen, die die Spieler bereits kennen und lieben, wie seltene Schrotflinten und Scharfschützengewehre, alle mit zufälligen Waffeneigenschaften, damit sich jeder Drop besonders anfühlt. Darüber hinaus sind einige unserer Waffen speziell für die Vampirjagd gemacht – wie der Pfahlwerfer oder der UV-Strahl. Setze sie taktisch ein, um die Vampirbedrohung zu beseitigen."

Dein Verstand ist auch eine Waffe!

Trotz all der Waffen und Fähigkeiten, die Dir zur Verfügung stehen, musst Du Deinen Verstand einsetzen. Scharfe Waffen können eine brauchbare Lösung für das Vampirproblem sein, aber vergewissere Dich, dass Du die richtige Ausrüstung hast – vor allem, wenn Du allein unterwegs bist. Wenn du Jacobs Raben zum Auskundschaften benutzt oder Dich auf Deine eigenen Schleichfähigkeiten verlässt, bist Du nie unvorbereitet auf das, was in der Nacht auf Dich lauert.

"Redfall ist ein Spiel, in dem Stealth eingesetzt werden kann, um Gegner*innen zu überrumpeln, einen guten Aussichtspunkt zu erreichen oder einen Kampf ganz zu vermeiden", sagt Smith. "Es ist kein reines Stealth-Spiel, sondern ein Shooter, der Stealth ermöglicht. Wir lieben das, denn eine KI mit simuliertem Gehör und Sehvermögen führt immer zu interessanten, dynamischen Spielmomenten. Sich an Feinde heranzuschleichen, unbemerkt zu bleiben, die richtigen Waffen und Schadensarten einzusetzen, zu entscheiden, wann man seine verrückten Kräfte einsetzt, zu wissen, wann man den Kampf abbricht und einen Vampir pfählt, der durch UV-Licht versteinert wurde – all das ist Teil des taktisch ausdrucksstarken Gameplays von Redfall."

Quelle: Microsoft / Bethesda