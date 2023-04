Hier ist der Launch-Trailer für Redfall XBU MrHyde am Fr, 28.04.2023, 12:15 Uhr

In Redfall, Arkane Austins einzigartigem storygetriebenen Shooter, können die Spieler alleine oder zusammen mit bis zu drei weiteren Personen in einem Squad den Vampiren die Stirn bieten. Das Spiel erscheint am 2. Mai und der Launch-Trailer gibt bereits jetzt einen perfekten Vorgeschmack auf die Action.



Zu einer exklusiven neuen Cover-Version von Black Hole Sun zieht es unsere Helden in einem Gewitter aus Kugelhagel und Spezial-Fähigkeiten von der Altstadt der Insel in mysteriöse Psi-Nischen und wieder zurück. Wenn einfach jeder und sogar Vampirgötter hinter einem her sind, braucht man jeden Vorteil, den man kriegen kann.

Quelle: BethesdaSoftworks