Redfall: Release-Version wird nur mit 30 fps ausgeliefert

Bethesda gibt in einer eigenen Mitteilung an, dass die Launch-Version des Shooters Redfall auf der Xbox Series nur mit 30 fps laufen wird. Warum nur der Quality-Modus und nicht der Performance-Modus mitgeliefert wird, ist unklar. Zumal die Previews alle mit 60 fps präsentiert wurden. Man will aber den Performance Modus später via Update nachliefern.

Redfall is launching on Xbox consoles with Quality mode only:

Xbox Series X: 4K 30 FPS

Xbox Series S: 1440p 30 FPS

60 FPS Performance mode will be added via game update at a later date. pic.twitter.com/NLaGsMbwdW