Bereits in der Vergangenheit konnte SteelSeries mit Headsets für die Xbox auf sich aufmerksam machen. Nun folgt der neueste Streich: Das SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless X. Das X steht im Namen für die Kompatibilität mit den Xbox-Konsolen. Ob die wirklich gegeben ist und was das fast 400 Euro teure Headset noch so auf dem Kasten hat, schauen wir uns gemeinsam an:

Alles dabei, was man braucht

Gut, 400 Euro ist vielleicht etwas übertrieben, 379,99 € lautet die unverbindliche Preisempfehlung. Das ist ne Menge Holz und sollte sich besser im Headset widerspiegeln… doch wir greifen voraus. Am Anfang steht nämlich das Unboxing.

Und das fällt recht üblich aus. Der stabile Pappkarton öffnet sich, uns erwartet zunächst ein großer Beutel, den wir zum Transport nutzen können. Darunter dann der übliche Papierkram und dann wird es spannend: das Schmuckstück wird sichtbar. Neben dem Headset findet ihr auch eine kleine Box mit sämtlichen Kabeln, die ihr so benötigt.

Kabel? Ja, richtig, das Headset funktioniert zwar kabellos, allerdings nur mit dem beiliegenden GameDAC Gen 2. Ein Digital-Analaog-Übersetzer, gleichzeitig eine Art Steuerzentrale, die für die Verbindung zu PC, Xbox und Co. dient und gleichzeitig nützliche Informationen auf einem OLED-Display anzeigt. Auch dazu später mehr.

Die Fakten im Überblick

Weil es für den ein oder anderen, gerade in dem Preissegment, von Bedeutung sein mag, fassen wir kurz die wichtigsten Werte zum Headset für euch zusammen:

Frequenzgang: 10 Hz – 22 kHz

Treiber für Neodymium-Lautsprecher: 40 mm

Empfindlichkeit: 93 dB SPL

Impedanz: 38 Ohm

Nennbelastbarkeit: 150 mW

Aktive Geräuschunterdrückung

2 Nonstop-Akkus mit je rund 20 Stunden Laufzeit

Kabellos: Bluetooth und 2,4 GHz

„Hi-Res-Audio“-fähig

Kabellose Reichweite: 12 m (2,4 GHz)

Der Packungsinhalt ist, wie angesprochen, üppig. Euch erwartet: das Headset, das GameDAC Gen 2, 2 Lithium-Ionen-Akkus, 2 USB-C-zu-USB-A-Kabel (1,5 m), ein 3,5-mm-zu-3,5-mm-Audiokabel – 5-Pol-zu–Pol4 (1,2 m), 2 abnehmbare, magnetische Hörmuschelplatten, ein Mikrofon-Popschutz, eine Transporttasche und das Handbuch.