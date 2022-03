Rund drei Jahre nach Sekiro ist From Software wieder da, Elden Ring lädt auf Erkundungstour ein. Auch in den Zwischenlanden darf wieder gestorben werden, allerdings wartet noch so viel mehr auf euch. Und so viel sei verraten: Wir haben hier einen heißen Anwärter auf das Spiel des Jahres!

Ein unvergessliches Abenteuer

Wir fallen mit der Tür ins Haus: Was für ein Abenteuer. In Elden Ring entdecken wir an jeder Ecke etwas, das uns wortwörtlich mit offenen Mündern zurück lässt. Warum das so ist? Weil die offene Spielwelt hier einfach perfekt eingesetzt wird. Selbst Open World-Muffel werden vermutlich ihre wahre Freude haben. Das liegt an zwei wichtigen Punkten: völlige, ungestörte Freiheit der Erkundung und echte Belohnungen.

Anders als in anderen Spielen mit einer frei erkundbaren Welt, werden wir hier nicht mit Icons, Questmarkern oder sonstigen Hinweisen auf der Karte vollgekleistert. Wir suchen unseren eigenen Weg. Dazu müssen wir einfach loslaufen. Egal wohin. Nur los. Vielleicht finden wir einen Kartenstein, der uns einen Teil unserer Map freischaltet, vielleicht ein Lager, eine Höhle, einen Dungeon, einen Boss oder was auch immer sonst.

Das großartige daran: Am Ende jeder Entdeckungsreise wartet eine fette Belohnung. Wir finden regelmäßig neue Rüstungen, Waffen, Zauber, Gegenstände, um unsere Tränke zu verbessern oder neue Kriegsaschen.

Aller Anfang ist schwer?

Aber wir greifen voraus. Los geht es natürlich mit einer kleinen Einführung. Lustigerweise versteckt sich das Tutorialgebiet im Untergrund einer Höhle. Nicht allzu schwer zu finden, aber dennoch übersehbar. Und doch das ideale Sinnbild für dessen, was uns auf unserer Reise erwarten wird. Es lohnt sich, den direkten Weg zu verlassen und abseits zu schauen, ob sich dort etwas finden lässt.

Nach kurzer Zeit betreten wir jedoch die eigentliche Spielwelt und können ab dann überall hin – ja, sogar in eigentlich viel zu schwere Gegenden. Was erst einmal abschreckend wirkt, ist der Punkt der Neueinsteiger aufhorchen lassen sollte. Denn egal, ob ihr bereits erfahrene Soulslike-Spieler seid oder nicht, Elden Ring ist der zugänglichste Genrevertreter aus dem Hause From Software. Versteht uns nicht falsch, ihr werdet trotzdem häufig den Bildschirmtod erleiden und euch an Bossen die Zähne ausbeißen. Aber allein aufgrund der Möglichkeiten können auch Neulinge Spaß haben.

Probiert andere Wege

Ist euch ein Boss zu schwer? Geht woanders hin. Levelt, findet neue Ausrüstung, perfektioniert euren Spielstil und kommt später, gestärkt und voller Erfahrung, zurück. Es gibt einige Spots zum Farmen von Runen, der Währung in Elden Ring die zum Kaufen von Gegenständen und zum Leveln genutzt wird.

Um euch das Leben ein wenig zu erleichtern, findet ihr am Wegesrand auch einige Kirchen und kleinere Erdbäume, die eure Tränke stärken oder deren Wirkung verbessern. Wichtig dabei: Ihr habt immer einen Pool aus Tränken. Mit jedem goldenen Samen eines Erdbaumes erhaltet ihr eine weitere Flasche. Tragt ihr beispielweise sechs davon herum, entscheidet ihr, ob ihr alle zum Heilen oder zum Auffüllen von Mana nutzen wollt, oder ob ihr sie aufteilt.

Außerdem feiert Magie ein Comeback. Waren in Dark Souls Zauber noch langsam und eher weniger effektiv, kann man hier getrost einige Level in Intelligenz oder Glaube stecken, um Zauber oder Wunder zu wirken. Die sind bisweilen so stark, dass einige Bosse nicht einmal zu euch gelangen, ehe ihr sie einfach weggefegt habt. Aber Vorsicht: Auch Magie ist kein Allheilmittel. Immerhin ist auch Mana nicht im Überfluss vorhanden und die Tränke müsst ihr euch eben einteilen.

Es war einmal…

Die Story lässt sich kurz zusammenfassen… oder auch nicht. Im Grunde geht es um den namensgebenden Elden Ring, der dem Erdenbaum seine Energie gibt. Leider wird die Kraft des Elden Ring jedoch gestohlen, ein paar Halbgötter verfallen dem Wahnsinn und wir müssen deren Große Runen durch Kämpfe erlangen, um der Legende nach diese zu vereinen und zum Elden Lord ernannt zu werden.

Klingt irgendwie vertraut, wenn man sich zuvor durch die Geschichte der Dark Souls-Spiele gewühlt hat. Gewühlt ist auch das richtige Stichwort, denn wie auch in den direkten Vorgängern von From Software, steckt ein Großteil der Geschichte und Lore im Detail. Über Gespräche mit NPCs, Storytelling durch die Umgebung und kleine Item-Texte können wir mehr über die Zwischenlande und deren Bewohner erfahren.

Oder wir lassen es einfach. Das bleibt ganz uns überlassen. Immerhin: Die Geschichte wird hier etwas deutlicher präsentiert und die grobe Rahmenhandlung sollte jeder begreifen. Dennoch merkt man insgesamt kaum den Einfluss von George R. R. Martin, das macht aber auch nichts. Die Story bietet eine gute Grundlage und ist im Detail vollgestopft mit kleinen Geschichten rund um Verrat, Tod oder auch Hoffnung.