Zweite Episode von The Crew 2 Season 5: American Legends verfügbar XBU MrHyde am Do, 12.05.2022, 17:30 Uhr

Ubisoft gab nun die Veröffentlichung der zweiten Episode von The Crew 2 Season 5: American Legends bekannt. Das neueste Update von Ubisofts Open-World Motorsportspiel ist ab sofort auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia, sowie Windows PC im Ubisoft Store und im Epic Games Store verfügbar:



Season 5 Episode 2: American Legends eröffnet Spielenden weiter die amerikanische Auto-Historie zu erleben, sowie legendäre Fahrzeuge der späten 60er-, 70er und 80er-Jahre zu entdecken. In einer der bedeutsamsten Perioden der amerikanischen Automobilindustrie werden versteckte Geschichten aufgedeckt, die von dieser Ära geprägt sind. Spieler:innen bereisen die Vereinigten Staaten auf der Suche nach versteckten Schätzen. In einer der ersten Geschichten von Episode 2, Verbotene Träume, können die Spielenden zum Beispiel den legendären Pontiac GTO 1966 freischalten.

​

​American Legends wird von einem brandneuen Motorpass begleitet. Dieser bietet 50 Stufen exklusiver Belohnungen, sowohl kostenlos als auch premium. Diese beinhalten Fahrzeuge wie: BMW i8 Roadster Stellar Edition (Street Race), Chevrolet Camaro SS Bend Edition (Street Race), KTM X-BOW GT4 Raw Edition (Touring Car), sowie Prestige-Objekte, Outfits, Währungspakete (Crew Credits und Bucks), und noch mehr. Außerdem werden neue Fahrzeuge im Laufe der Episode hinzukommen, darunter der McLaren Senna (Hypercar) am 1. Juni.

​

​​Das LIVE Summit-Erlebnis wird auch während dieser Episode mit einer neuen Reihe von wöchentlichen Wettbewerben fortgesetzt. Bei dem LIVE-Summit gibt es nur ein Ziel: so weit oben in der Rangliste zu stehen wie möglich. Jede Woche werden die besten Spieler:innen mit exklusiven Gegenständen und Fahrzeugen belohnt, die sich nach ihrer Platzierung richten. In dieser Episode kann Japan Bits und dessen Event Flashback: Japan, ein von der japanischen Kultur inspiriertes Pixelrennen, entdeckt werden.

Quelle: Ubisoft