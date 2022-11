The Crew 2 Season 7 Episode 1: Into The Storm startet XBU MrHyde am Mi, 16.11.2022, 11:45 Uhr

Ubisoft gab bekannt, dass das neueste kostenlose Update für The Crew 2, Season 7 Episode 1: Into the Storm, ab heute für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 sowie Windows PC erhältlich sein wird. Motorflix hat für die erste Episode von Season 7 seine bisher größte Show zusammengestellt. In dieser brandneuen Serie nehmen Spieler an einem spannenden Untergrundrennen teil, das von einer Seite der USA zur anderen führt.



Dieses Rennen wird spektakulären und unvorhersehbaren Ereignissen begleitet. Von einstürzenden Gebäuden, über Straßensperren der Polizei, bis hin zu einem gewaltigen Sandsturm. Spieler werden direkt zu Beginn der neuen Season auf eine harte Probe gestellt. Insgesamt stehen in der Into The Storm-Kampagne fünf Events bevor, die ab dem 16. November zur Verfügung stehen. Wenn Spieler die komplette Serie abschließen, schalten sie eine exklusive Belohnung frei: den Mitsubishi 300 GT VR-R No Rules Edition.

​Season 7 bringt außerdem zahlreiche Verbesserungen der Spielqualität mit sich. Unter Berücksichtigung des Feedbacks der Spieler wird nun eine neue Performance-Modus-Option (1440p bei 60FPS) auf PlayStation 5 und Xbox Series X verfügbar sein. Zudem wird ein Performance-Modus mit 60fps-Unterstützung auf der Xbox Series S sowie visuelle Verbesserungen und Bugfixes auf allen Plattformen bereitgestellt.



Ein brandneuer Motorpass mit 50 Rängen neuer exklusiver, kostenloser sowie Premium-Belohnungen wird mit Season 7 Episode 1: Into The Storm in das Spiel gebracht. Dazu gehören der McLaren P1 Gold Line Edition (Hypercar), der Pontiac Firebird T/A Golden Wings Edition (Street Race), der Mitsubishi FTO GP Version R Nebula Edition (Street Race), der Porsche 918 Spyder - Silvery Edition (Hypercar) sowie Prestige-Objekte, Outfits, Währungspakete (Crew Credits und Bucks) und vieles mehr.

Quelle: Ubisoft