The Crew 2 kehrt zur legendären US Speed Tour zurück XBU MrHyde am Do, 16.03.2023, 14:15 Uhr

Ubisoft gab nun bekannt, dass das neueste kostenlose The Crew 2-Update, Season 8 Episode 1: USST Cities, ab sofort für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 sowie Windows PC über den Ubisoft Store, Epic Games Store und Steam erhältlich ist. Spieler können auch Ubisoft+ auf PC und Amazon Luna abonnieren.



In dieser ersten Episode von Season 8 heißt The Crew 2 die US Speed Tour erneut willkommen, bei der die Spieler:innen bereits in Season 3 das Land von Ost nach West bereisen konnten. Dieses Mal werden die Fahrkünste auf brandneuen Strecken in den größten Städten der USA auf die Probe gestellt. Auf den Straßen von New York, Miami, Seattle oder Los Angeles ist Konzentration gefragt, denn der kleinste Fehler kann die Spieler:innen innerhalb eines Wimpernschlags auf den letzten Platz befördern. Die USST Cities-Episode umfasst jede Woche 2 neue Events, insgesamt also 16 Events in den nächsten 8 Wochen.



USST Cities führt auch einen brandneuen Motorpass ein, der 50 Stufen neuer exklusiver Prämien enthält, sowohl kostenlos als auch Premium. Dazu gehören Hochleistungsfahrzeuge wie der Pagani Zonda F Primary Edition (Hypercar), der Mini Cooper S Checkered Edition (Tourenwagen), die Chevrolet Corvette C8.R, das Audi RS 5 Coupé USST Official Edition (Street Race) oder Prestigeobjekte, Outfits, Währungspakete (Crew Credits und Bucks) und mehr.



In Season 8 Episode 1 werden Fahrzeuge aus früheren Motorpässen in den Shop zurückkehren, so dass die Spieler:innen diese Fahrzeuge mit Bucks oder CCs kaufen können. Die Fahrzeuge, die ihr Comeback feiern werden, sind der Bentley Mulliner Bacalar (Street Race), der Jaguar F-Type SVR Coupé Professional Edition (Street Race), der Jaguar E-Type Series 1 Convertible (Street Race) und das KTM 450 EXC Nighthawk Edition (Motorrad).



Auch der Shop wird mit neuen Fahrzeugen wie dem Saleen S1GT4 Cup (Tourenwagen), dem Spyker C8 LaViolette GT2-R (Tourenwagen) und dem KTM X-BOW GT2 (Tourenwagen) am 15. März weiter wachsen. S8E1 bietet außerdem neue Anpassungsoptionen mit 40 neuen Prestigeobjekten, einschließlich Avatar-Outfits, Rauch, Reifen, Unterbodenbeleuchtung, Scheibentönung und mehr.

​

​In USST Cities können die Spieler:innen außerdem an 8 neuen wöchentlichen LIVE-Summits teilnehmen, bei denen es nur ein Ziel gibt: so weit oben in der Rangliste zu stehen wie möglich. Jede Woche werden die besten Spieler:innen je nach Platzierung mit exklusiven Gegenständen und Fahrzeugen belohnt.

​

​Für die neugierigsten Spieler wird ein neuer Spielplatz im freien Fahren verfügbar sein: die Motorflix-Arena am Ufer des Michigansees in der Nähe von Chicago. Gleich zum Start von Season 8 können die großen Steilkurven gefahren und Unterwassertunnel durchquert werden.

Quelle: Ubisoft