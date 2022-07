Chris Forsberg tritt The Crew 2 bei XBU TNT2808 am Mi, 06.07.2022, 14:15 Uhr

Dank eines kostenlosen Updates, welches ihr ab heute für The Crew 2 herunterladen könnt, erwartet euch in Season 6 Episode 1: Dominion Forsberg der Drift-Weltmeister höchstpersönlich - klar, auch auf der Xbox One und Xbox Series X/S.

Spieler:innen können ebenfalls Ubisoft+ auf dem PC, Stadia und Amazon abonnieren. Mit Dominion: Forsberg veröffentlicht The Crew 2 eines der ambitioniertesten Updates seit seiner Veröffentlichung, um die erste Season des 6. Jahres gebürtig zu feiern. Spieler:innen erhalten die Möglichkeit, das vollständige Spiel vom 7. bis zum 13. Juli kostenlos zu testen.

Season 6 Episode 1: Dominion Forsberg wurde in Zusammenarbeit mit dem dreifachen Drift-Weltmeister Chris Forsberg und seinem Forsberg-Racing-Team entwickelt und fügt der Welt von The Crew 2 6 neue Spielplätze hinzu. 9 brandneue, thematisierte Events und eine neue Herausforderung werden ebenfalls vorgestellt. Unter der leitenden Hand Chris Forsbergs müssen Spieler:innen ihre Präzisionsfahrkünste bis an die Grenzen ausreizen und darum kämpfen, seine Rekorde zu brechen und echte Meisterfahrer:innen zu werden.

​Diese neue Episode bringt auch zahlreiche Verbesserungen der Spielqualität für alle Spieler:innen mit sich. Auf vielfachen Wunsch der Community gibt es jetzt eine neue 60-FPS-Option auf PlayStation 5 und Xbox Series X sowie eine visuelle Überarbeitung der Farbgebung und des Wetters auf allen Plattformen. Eine vollständige Übersicht aller Verbesserungen gibt es unter der offiziellen Website von The Crew 2.

​Mit Season 6 Episode 1: Dominion Forsberg wird außerdem ein brandneuer Motorpass eingeführt. Er wird 50 Ränge neuer kostenloser sowie auch Premium-Belohnungen enthalten. Des Weiteren stellt er exklusive Fahrzeuge vor, wie den Forsberg Racing Gold Leader Z (Street Race), den Forsberg Racing Nissan 370Z East African Safari (Rally Cross) und den Forsberg Racing Nissan 350Z Roadster (Drift). Spieler:innen können sich auch auf neue Prestige-Objekte, Outfits, Währungspakete (Crew Credits und Bucks) und vieles mehr freuen.

​Neue Fahrzeuge, wie den Nissan 350Z Roadster (Street Race) oder den Forsberg Racing Nissan 370Z Pro Drift (Drift) werden ab dem 6. Juli im Shop verfügbar sein.

​Mit einer neuen Reihe wöchentlicher Wiederholungen, wird auch in dieser Season das LIVE Summit-Erlebnis fortgesetzt. Während der LIVE Summits gibt es nur ein einziges Ziel: so weit oben in der Rangliste zu stehen wie möglich. Je nach Platzierung werden die besten Spieler:innen mit exklusiven Fahrzeugen und Objekten belohnt.

Quelle: Ubisoft