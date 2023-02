Zukünftige Stars in FIFA 2023 XBU MrHyde am Do, 23.02.2023, 12:05 Uhr

FIFA 23 Ultimate Team hat die „Future Stars“-Promo eingeführt. Der Hauptgrund, warum viele Fans von dieser Aktion begeistert sind, sind die Spieler. Obwohl sie sich auf die jungen Teilnehmer konzentriert, ermöglicht sie eine massive Veränderung der Spielweise. Anstatt nur die Elitespieler und Ikonen zu haben, können Sie sehen, wie professionelle Spieler auch andere Spieler testen.

Es geht um Spieler in ihrer Jugend, die in dieser Saison unglaublich laut https://ggbets1.net/de sind und aus ihrer Haut spielen. Die Karten bestehen aus Spielern, die derzeit in ihrem jeweiligen Verein viel Potenzial zeigen. Jeder dieser Spieler ist im wirklichen Leben unter 24 Jahre alt. Diese Karten wurden nun auf der Grundlage ihrer Leistungen in verschiedenen Turnieren in dieser Saison aufgewertet: UEFA Champions League und Weltmeisterschaft. Wenn Sie nicht glauben, können Sie dies auf https://www.fifa.com/de überprüfen.

Bei der Suche nach den besten Spielern, die man aus dieser Promo testen sollte, muss man vor allem auf den Preis auf dem Markt achten. Bestimmte Spieler sind aufgrund ihrer Eigenschaften im Spiel teuer. Andere könnten aufgrund der Chemie, die sie im Spiel bieten, höheren Preis haben. Jeder dieser Spieler gehört aufgrund seines Talents zu den besten Spielern in seiner Liga.

Was man bei einigen dieser Spieler beachten sollte, ist die Vielseitigkeit, die sie im Spiel an den Tag legen. Das könnte an ihren 5-Sterne-Fähigkeiten liegen, aber auch an ihren persönlichen körperlichen Eigenschaften, vor allem an Fußanatomie und Fußtraining von Fußballern. Mit solchen High-Skill-Moves können Spieler einige Fähigkeiten einsetzen, die für bestimmte Fertigkeiten sonst gesperrt sind. Das Upgrade für den schwachen Fuß zwingt die Spieler nicht dazu, sich darauf zu konzentrieren, mit welchem Fuß sie schießen müssen. So kann ein Spieler, der auf der Stürmerposition steht, auf einen der beiden Flügel ausweichen und einen raffinierten Schuss aufs Tor abgeben.

Für Beispiele der Spieler, die es vorziehen, ihre Fähigkeiten zu verbessern und sich mehr auf Dribblings zu konzentrieren, wären Spieler wie Cherki und Mudryk für ihr Team am besten geeignet. Dies ist sehr gut auf https://www.xboxuser.de/news/fifa-23-veroffentlicht-zweites-team-der-future-stars beschrieben. Spieler, die eine eher klinische Herangehensweise bevorzugen, können auf Spieler wie Kvaratskhelia und Alvarez zurückgreifen, vor allem, weil sie über einen schwachen 5-Sterne-Fuß und hohe Angriffsstatistiken mit Tempo verfügen.

Achten Sie auf Jamal Musiala, Enzo Fernandez, Josko Gvardiol, Paez Gavira, Tyrell Malacia. Viele Fußballfans werden einige der Spieler wiedererkennen. Das liegt daran, wie beeindruckend sie während der Weltmeisterschaft in Katar waren. Auch wenn sie in der Promo nicht die besten Karten auf ihrer Position haben, sollen Sie auf die achten. Es muss gesagt werden, dass sie diejenigen sein könnten, vor denen einige zurückschrecken könnten. Aber in Wirklichkeit haben sie viel mehr zu bieten.

Quelle: XBU