Zeitraum der Veröffentlichung von Backfirewall_

Wie der Publisher All in! Games und der von Frauen geführte Entwickler Naraven Games jetzt mitteilten wird Backfirewall_ im ersten Quartal 2023 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen.



Sie zeigen einen brandneuen Gameplay-Trailer des Spiels, der kürzlich auf der MiX-Präsentation zu sehen war. Dieser verrät mehr über die skurrile Geschichte vom Leben in einem Smartphone für das freche, künstlich intelligente Betriebssystem OS9, das durch das weitaus besser optimierte OS10 ersetzt werden soll.

Quelle: All In! Games