Backfirewall_ zeigt sich im gamescom-Trailer

Publisher All in! Games und der von Frauen geführte Entwickler Naraven Games haben den neusten Gameplay-Trailer für ihren kommerziellen Debüt-Titel veröffentlicht, Backfirewall_, der noch in diesem Jahr für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen wird.



Backfirewall_ entführt dich in ein tragikomisches Abenteuer mit dem frechen, selbstbewussten Betriebssystem OS9, das durch das deutlich besser optimierte OS10 ersetzt werden soll. Das Ziel von OS9 ist einfach: das Handy davon abhalten, Updates zu installieren, um zu überleben. Bis zum 4. September 2022 können PC-Spieler die kostenlose Demo auf Steam probieren.



Der neueste Gameplay-Trailer bietet einen tieferen Einblick in die Welt von Backfirewall_ und diesem tollen Abenteuer, in dem du Rätsel lösen, Bugs finden und Cheats nutzen musst, um das Update zu unterbrechen.

Quelle: All In! Games