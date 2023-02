Release Trailer zu Backfirewall_

Das Spiel Backfirewall_ kommt vom Publisher All in! Games und vom Frauen geführten Entwickler Naraven Games. Das Rätselgame ist für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S verfügbar und dreht sich um das Betriebssystem OS9.



Das Spiel veranschaulicht das Leid von Programmen, deren Code regelmäßig im Namen des technischen Fortschritts gelöscht und ersetzt wird. In diesem Fall verfolgt OS9 ein klares Ziel: das Update des Smartphones aufhalten und am Leben bleiben.



Die Spieler schlüpfen in die Rolle des Update-Assistenten und erkunden das Innenleben des Smartphones, eine bizarre und wundervolle Welt voller Leben, spannender Dialoge und verrückten Charakteren. Die Spieler erleben eine außergewöhnliche Nano-Reise, bei der sie ihre Umgebung zur Lösung von Rätseln manipulieren, Bugs aufspüren und Cheat-Codes verwenden, um das Update aufzuhalten.



„Wir wollten ein unterhaltsames und erfrischendes Abenteuerspiel schaffen, bei dem unsere soziale und technologische Abhängigkeit von unseren digitalen Geräten im Mittelpunkt steht,“ so Julia Jean, Creative Director von Naraven Games. „Mit der Unterstützung von spannenden Rätseln und Synchronsprechern bietet Backfirewall_ eine einzigartige Perspektive auf unsere Beziehung zu unseren Smartphones.“

Quelle: All in! Games