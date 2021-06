Yakuza Like a Dragon ab sofort im Game Pass XBU TNT2808 am Mo, 14.06.2021, 13:30 Uhr

Wir machen es kurz: Yakuza Like a Dragon ist ab sofort im Game Pass enthalten, sowohl auf dem PC als auch auf der Konsole. Ja, sogar per Cloud Gaming könnt ihr einen Trip in das moderne Japan wagen. Zur Einstimmung haben wir noch einen Trailer für euch.

