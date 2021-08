Xuan Yuan Sword 7 erscheint Ende September für Konsolen XBU TNT2808 am Do, 19.08.2021, 15:30 Uhr

Genau am 30. September erscheint für die PlayStation 4 und Xbox One der neueste Teil der legendären chinesischen Rollenspielreihe - Xuan Yuan Sword 7. Die Reihe feiert damit ihr Konsolendebüt im Westen.

Anlässlich dieser Ankündigung wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der Gameplay-Szenen aus den Konsolenversionen des Spiels enthält. Im Mittelpunkt des Trailers steht die enge Beziehung zwischen Bruder und Schwester. Die Gameplay-Szenen konzentrieren sich auf den Kampf und das Upgrade-System.

Die Konsolenversionen von Xuan Yuan Sword 7 wurden Ende April angekündigt und sind ein Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen eastasiasoft, SOFTSTAR und DOMO Studio. Sie erscheinen demnächst und bieten Konsolenspielern im Westen erstmals die Gelegenheit, die seit 30 Jahren bestehende Reihe zu erleben.



Der neueste Teil der Serie basiert auf dynamischen Echtzeitkämpfen und erzählt die eigenständige Geschichte des Helden Taishi Zhao - was Xuan Yuan Sword 7 zum perfekten Einstieg für neue Spieler macht.



Die Einzelhandelseditionen werden in Zusammenarbeit mit Maximum Games produziert und sind bei allen wichtigen Einzelhändlern in Nordamerika, Europa und Australien verfügbar.



"Dass wir die Xuan Yuan Sword-Reihe mit Xuan Yuan Sword 7 in den Westen bringen, ist großartig", sagt Joshua M French, Community Manager von eastasiasoft. "Jeder, der sich für chinesische Mythologie oder für Actionrollenspiele interessiert, wird von diesem neuesten Teil begeistert sein, der als Einstiegspunkt für ein völlig neues Publikum konzipiert wurde."

Über Xuan Yuan Sword 7

Xuan Yuan Sword 7 spielt vor 2000 Jahren in China, gegen Ende der Herrschaft der Frühen Han. Der Spieler schlüpft in die Rolle des edlen Schwertkämpfers Taishi Zhao und folgt der Spur eines mysteriösen Bambusstreifens aus der Gruft des Markgrafen von Liu. Das Bambustäfelchen versprach Wohlstand, brachte jedoch nur Hunger und Leid. Um seine Familie zu beschützen und die Wahrheit hinter dieser Katastrophe zu ergründen, begibt Taishi Zhao sich auf eine Reise durch ein mythologisches Reich voller andersweltlicher Wesen, die ihm nach dem Leben trachten.



Während seiner Reise muss Taishi Zhao zahlreiche Kampftechniken meistern. Mit der Elysium-Schriftrolle, die er bei sich trägt, kann er die Zeit verlangsamen, Monster absorbieren oder die Umgebung verändern. Werte deine Rüstungen und Waffen auf, entwickle passive Fähigkeiten und lerne neue Techniken. Blocke, weiche aus und pariere, um in diesem gespenstischen Reich keinen Schaden zu nehmen.



Xuan Yuan Sword 7 ist eine Hommage an die Landschaft, Zivilisation und Kultur des alten China, durchzogen von der geheimnisvollen Aura der damaligen Legenden. Die Story von Xuan Yuan Sword 7 ist tief in der Geschichte und Mythologie des alten China verwurzelt und erweckt diese Welt als ein ebenso fantastisches wie chaotisches Reich unter der Herrschaft einer neuen Xin-Dynastie zum Leben. Erlebe die letzten Augenblicke der Mohisten – der Anhänger einer uralten Philosophie der Logik, des rationalen Denkens und der Wissenschaft, die in China einst so populär war wie der Konfuzianismus vor 2200 Jahren.

Quelle: Eastasiasoft Limited