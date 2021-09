Bewegtes Material zum Kampfsystem in Xuan Yuan Sword 7 XBU TNT2808 am Fr, 10.09.2021, 15:15 Uhr

In einem neuen Gameplay-Trailer steht das epische Kampfsystem von Xuan Yuan Sword 7 im Mittelpunkt. Wollt ihr die Action selbst erleben, müsst ihr noch bis zum 30. September warten, ehe der Titel für die PlayStation 4 und Xbox One erscheint.

Im Video sehen wir ein paar protzige Kampfeinlagen von Spielfigur Taishi Zhao, gruselig mythologische Gegner und Monsterbeschwörungsfähigkeiten in Aktion.

Das Konsolendebüt von Xuan Yuan Sword 7 wurde Ende April als Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen eastasiasoft, SOFTSTAR und DOMO Studio bekannt gegeben und wird bald zum ersten Mal in der Geschichte dieser 30 Jahre alten Saga Konsolenspielern im Westen präsentiert.

Im neuesten Teil der Reihe folgen Spieler der eigenständigen Geschichte von Taishi Zhao und tauchen in das dynamische Echtzeitkampfsystem ein, das Xuan Yuan Sword 7 zum perfekten Einstieg für neue Spieler macht.

Versionen für den Einzelhandel werden in Kooperation mit Maximum Games produziert und sind ab 12. Oktober bei allen großen Händlern in Nordamerika, Europa und Australien oder direkt bei Maximum Games verfügbar. Digitale Vorbestellungen bei Xbox One sind ab 16. September verfügbar.

"Xuan Yuan Sword 7 ist eine epische Abenteuerreise durch die chinesische Mythologie, und wir wollten ein paar der faszinierenden Monster zeigen, auf die ihr trefft, wenn das Spiel am 30. September veröffentlicht wird", sagt Joshua M. French, Community Manager bei eastasiasoft.

Quelle: Eastasiasoft Limited