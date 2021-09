Xbox Series-Version von Kerbal Space Program Enhanced Edition veröffentlicht XBU TNT2808 am Mo, 27.09.2021, 10:30 Uhr

Kerbal Space Program: Enhanced Edition ist in einer kompletten Edition vor rund einem Jahr für die Xbox One erschienen - am Freitag gab es dann die Anpassung auf die aktuelle Konsolengeneration. Sowohl auf der Xbox Series X/S als auch der PlayStation 5 könnt ihr euch auf Verbesserungen freuen - für Besitzer des Spieles und der Erweiterungen übrigens kostenlos!

Die Generation 9-Version von Kerbal Space Program: Enhanced Edition profitiert von verschiedenen Hardware-Entwicklungen, die eine höhere Auflösung, verbesserte Framerate, erweiterte Shader, bessere Texturen und andere Optimierungen ermöglichen. Diese Version bietet auch volle Unterstützung für Maus und Tastatur.

Kerbal Space Program: Enhanced Edition ist für 39,99 Euro im PlayStation Store und im Microsoft Store erhältlich. Die Kerbal Space Program: Enhanced Edition Complete enthält sowohl die Erweiterung "Breaking Ground" als auch das "History and Parts"-Paket und ist für 59,99 Euro ebenfalls im Playstation Store und im Microsoft Store erhältlich.

Quelle: Private Division