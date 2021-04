Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder können mit Knockout City voll zulangen XBU MrHyde am Di, 27.04.2021, 18:00 Uhr

Knockout City, der neue teambasierte Dodgeball-Titel von Velan Studios, wird für alle EA Play-Mitglieder kostenlos sein, wenn er am 21. Mai offiziell erscheint. Mitglieder des Xbox Game Pass Ultimate und Xbox Game Pass für PC erlangen über ihren Zugang zu EA Play ebenfalls Zugriff auf das komplette Spiel.



Mit mehr als 1 Millionen Downloads während der jüngsten Crossplay-Beta des Spiels bietet Knockout City den Spielern intensive Kämpfe, in denen sie die Kunst des Werfens, Fangens, Passens und Ausweichens in einem hart umkämpften Spielerlebnis meistern müssen, während ihnen an jeder Ecke Überraschungen begegnen. Wir haben hier ein Highlight-Video zur Crossplay-Beta für euch:

Quelle: Electronic Arts