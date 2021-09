Details zu Saison 3 von Knockout City bekanntgegeben XBU TNT2808 am Fr, 24.09.2021, 12:00 Uhr

Bereits am 05. Oktober geht die moderne Interpretation von Völkerball, Knockout City, in die Saison 3 - natürlich auch auf der Xbox One und Xbox Series X/S. Mit dabei: neue Spiellisten und Events, eine neue Karte, Belohnungen und mehr.

Knockout City Saison 3 – H@CKeD bringt Spielende in einen stillgelegten Gefängnishof an der Küste namens "Gefängnis-Geballer". Dodgeball-Rowdys müssen sich durch die Welt schlagen, während sie von Z3R0 gehackt werden – einem allsehenden Auge, das Fernseher, Werbeplakate und sogar die Outfits der Rowdys überwacht. Die neue Saison gibt Spielenden die Möglichkeit, zu erforschen, wer oder was Z3R0 ist. Außerdem führt die dritte Saison den Rowdy-Pass ein, mit dem Spielende aufsteigen und exklusive Objekte freischalten können, um sie dann auf dem Feld zu präsentieren.

Alle neuen Gameplay-Inhalte für Knockout City Saison 3 im Überblick:

Vier neue Playlists und Events – Dodgeball-Rowdys werden im Laufe der Saison neue Modi und Überraschungen für bestehende Modi entdecken. Bei diesen Events gibt es Holobux, EP oder Event-Tickets zu gewinnen, die im Event-Shop benutzt werden können, um kosmetische Gegenstände zu kaufen.

Spielende können den neuen kosmetischen Crew-Gegenstand "Crewhupe" untersuchen. Das Set einzigartiger und wilder Hupen ertönt in den Match-Intro-Sequenzen, wenn das Fahrzeug ins Bild kommt. Außerdem gibt es neue wöchentliche Rowdy-Pass-Verträge sowie neue Trainingseinheiten und Trainingsverträge. Eine neue Karte: Gefängnis-Geballer – Auf diesem verlassenen Gefängnishof sind einige Sicherheitssysteme immer noch online. Scheinwerfer-Drohnen patrouillieren in dem Gefängnis, und alle Rowdys in ihrem Sichtfeld lösen ein Sicherheitsgeschütz aus, das auftaucht und einen Käfigball auf die Spielenden feuert. Diese Mechanik kann eingesetzt werden, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Der Käfigball kann etwa gefangen und gegen das gegnerische Team eingesetzt werden.

Ab Saison 3 ist der Straßenrang nicht mehr die einzige Möglichkeit, um Level aufzusteigen, exklusive kosmetische Gegenstände freizuschalten und sich auf dem Feld hervorzuheben. Der Rowdy-Pass verfügt über 100 Stufen mit einzigartigen Belohnungen, die spielend freigeschaltet werden können. Spielende steigen neue Stufen auf, indem sie Spiele abschließen, Erfahrungspunkte erhalten und Rowdy-Pass-Verträge beenden. Jede Woche gibt es 6 neue wöchentliche Rowdy-Pass-Verträge, deren Fortschritt im Spiel angezeigt wird. Mit jedem aufgestiegenen Level werden exklusive neue kosmetische Gegenstände, Crewfahrzeuge, Energydrinks, Style-Chips, Holobux und mehr freigeschaltet. Zusätzliche neue Inhalte – Darüber hinaus bringt Saison 3 einen neuen Energydrink, Spielerstimmen, Chonky-Schauplätze, Bundles, Ladenartikel und mehr ins Spiel.

Ein neues Crewfahrzeug für Saison 3 beinhaltet außerdem Motorräder in fünf verschiedenen Stilen:

Legendär – Geisterreiter

Episch – Tech-Bike

Selten – Boba-Biker

Selten – Crypto-Chopper

Selten – Barracuda

Knockout City ist jetzt erhältlich und kann bis zu Straßenrang 25 kostenlos ausprobiert werden. Das Spiel bietet Crossplay und plattformübergreifenden Fortschritt und ist für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Origin, Steam und im Epic Games Store, sowie dank Aufwärtskompatibilität für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Mitglieder bei Xbox Game Pass, EA Play und Epic Games Store können Knockout City kostenlos spielen.

Quelle: Electronic Arts