Knockout City Saison 2 bietet Kämpfe im Kino am Fr, 23.07.2021

Wir hatten euch schon mitgeteilt, dass die zweite Saison in Knockout City schon am 27. Juli startet. Nach der EA Play Live können wir euch jetzt sagen, was euch genau erwartet - unter anderem eben Kämpfe im Kino.

Die neue Karte hört auf den Namen Holowood Drive-In. Die sich in Echtzeit verändernden Spielfelder sind von verschiedenen Filmen inspiriert - von der "Kathedrale des Grauens" bis hin zur "Brücke der Liebe".

Als neuer Ball kommt der Sodaball zum Einsatz. Der bedeckt Gegner mit klebriger Limo - während sie um Pyramiden, Burgen oder durch Tunnel rennen und kämpfen. Auch neue Ausrüstungsgegenstände im Filmdesign werden in der Saison 2 ins Spiel hinzugefügt.

Quelle: Electronic Arts