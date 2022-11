Xbox Game Pass Highlights im November 2022 XBU MrHyde am Mi, 16.11.2022, 10:15 Uhr

Wir haben hier die Liste der neuen und kommenden Spiele im Xbox Game Pass. Pentiment und Somerville sind bereits verfügbar, morgen folgen schon die nächten Titel. Hier ist die Übersicht für euch:



Neue Spiele im Xbox Game Pass

• Jetzt verfügbar – Pentiment (Cloud, Konsole und PC)

• Jetzt verfügbar – Somerville (Cloud, Konsole und PC)

• 17. November – Dune: Spice Wars (Game Preview) (PC)

• 17. November – Ghostlore (Game Preview) (PC)

• 17. November – LAPIN (Cloud, Konsole und PC)

• 17. November – NORCO (Cloud und Konsole)

• 22. November – Gungrave G.O.R.E (Cloud, Konsole und PC)

• 29. November – Insurgency: Sandstorm (Cloud und Konsole)

• 29. November – Soccer Story (Cloud, Konsole und PC)

• 30. November – Warhammer 40,000: Darktide (PC)



Updates und DLCs

• Jetzt verfügbar – The Elder Scrolls Online: Firesong

• 17. November bis 29. November – The Elder Scrolls Online: Dark Heart of Skyrim Celebration

• 22. November – Dead by Daylight: Forged in Fog



Xbox Game Pass Ultimate Perks

Du möchtest noch mehr Xbox Game Pass Ultimate Perks im November? Dann besuche die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App.

• 15. November – MultiVersus: MVP Pack Drop 2



Xbox Touch Control für 15 weitere Spiele

Als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate spielst Du bereits über 100 Spiele mit den Xbox Touch Controls – jetzt kommen weitere 15 Spiele hinzu! Hier kannst Du die vollständige Liste von Spielen einsehen, die Xbox Touch Control unterstützen und über die Xbox Xbox-App für Windows, die Xbox Game Pass-App für Android-Geräte, unter xbox.com/play auf Deinem Windows-PC sowie auf Apple-Telefonen und -Tablets spielbar sind – und das ganz ohne Controller!

• Amnesia: Collection

• Amnesia: Rebirth

• Assassin’s Creed Origins

• Assassin’s Creed Odyssey

• DC League of Super Pets: The Adventures of Krypto and Ace

• Disney Dreamlight Valley

• Football Manager 2023 Console

• Fuga: Melodies of Steel

• Ghost Song

• Immortals Fenyx Rising

• Pentiment

• Scorn

• Soma

• You Suck at Parking



Diese Spiele verlassen den Game Pass am 30. November

• Archvale (Cloud, Konsole und PC)

• Deeeer Simulator (Cloud, Konsole und PC)

• Final Fantasy XIII-2 (Konsole und PC)

• Mind Scanners (Cloud, Konsole und PC)

• Mortal Shell (Cloud, Konsole und PC)

• Space Warlord Organ Trading Simulator (Cloud, Konsole und PC)

• Undungeon (Cloud, Konsole und PC)

• Warhammer 40,000 Battlesector (Cloud, Konsole und PC)

Quelle: Microsoft